CRONOGRAMA PARA HOY Y MAÑANA- JUEGOS BONAERENSES

INTER REGIONALES EN DOLORES
|BASQUET CLUB INDEPENDIENTE 19/9
|10HS
|SUB 18
|MASCULINO
|DOLORES-
|11.15
|SUB 16
|MASCULINO
|BERISSO – DOLORES
|12.30
|SUB 14
|MASCULINO
|CHASCOMUS – GESELL
|13.45
|SUB 17
|MASCULINO
|DOLORES –
|15HS
|SUB 15
|MASCULINO
|GESELL –
|BASQUET CLUB FERRO 19/9
|10HS
|SUB 18
|FEMENINO
|LEZAMA-PUNTA INDIO
|11.15
|SUB 16
|FEMENINO
|MAIPU-LA PLATA
|12.30
|SUB 14
|FEMENINO
|PUNTA INDIO – LEZAMA
|13.45
|SUB 15
|FEMENINO
|GESELL-
|SUB 17
|FEMENINO
|DESIERTA
|RUGBY PAMPAS 18/9
|10hs
|SUB 14
|MASCULINO
|LA PLATA – PINAMAR
|10hs
|SUB 16
|MASCULINO
|LA PLATA – PINAMAR
|SUB 16
|FEMENINO
|DESIERTA
|FUTBOL 7 EL PATIO 19/9
|10hs
|SUB 13
|MIXTO
|FUTBOL 5 EL PATIO 19/9
|10 hs
|SUB 14
|FEMENINO
|GUIDO – GRAL PAZ
|11hs
|SUB 16
|FEMENINO
|LEZAMA-CHASCOMUS
|12hs
|SUB 18
|FEMENINO
|PINAMAR-LA PLATA
|FUTBOL 11 ESTADIO MUNICIPAL 18/9
|10hs
|SUB 14
|FEMENINO
|LA PLATA
|11.15HS
|SUB 16
|FEMENINO
|LA PLATA
|12.30
|SUB 18 E/A
|FEMENINO
|LA PLATA – MADARIAGA
|13.45
|SUB 16 LIBRE
|MASCULINO
|PINAMAR
|FUTBOL 11 CLUB SARMIENTO 18/9
|10hs
|SUB 14 E/A
|MASCULINO
|LA PLATA
|11.15
|SUB 16 E/A
|MASCULINO
|12.30
|SUB 18 E/A
|MASCULINO
|13.45
|SUB 14 LIBRE
|MASCULINO
|PINAMAR
|FUTBOL PLAYA PASEO DE LA GUITARRA 19/9
|10HS
|SUB 18
|MASCULINO
|LA PLATA
|11HS
|SUB 16
|MASCULINO
|GESELL-BELGRANO
|12hs
|SUB 18
|FEMENINO
|13HS
|SUB 14
|MASCULINO
|GUIDO
|HANDBALL PLAYA PASEO DE LA GUITARRA 18/9
|10
|SUB 14
|MASCULINO
|GUIDO
|10.30
|SUB 14
|FEMENINO
|MAIPU
|11hs
|SUB 16
|MASCULINO
|MAIPU
|11.30
|SUB 16
|FEMENINO
|MAIPU
|12hs
|SUB 18
|MASCULINO
|DOLORES
|12.30
|SUB 18
|FEMENINO
|MAIPU
|FUTSAL MICROESTADIO 18/9
|10hs
|SUB 14 E/A
|MASCULINO
|GUIDO
|11HS
|SUB 16 E/A
|MASCULINO
|GESELL – CHASCOMUS
|12hs
|SUB 18 E/A
|MASCULINO
|LEZAMA
|13hs
|SUB 15
|MASCULINO
|CASTELLI
|14hS
|SUB 15
|FEMENINO
|DOLORES – LA PLATA
|HANDBALL POLIDEPORTIVO 19/9
|10hs
|SUB 14 E/A
|MASCULINO
|MAIPU
|11hs
|SUB 14 E/A
|FEMENINO
|MAIPU
|HANDBALL MICROESTADIO 19/9
|10hs
|SUB 16 E/A
|MASCULINO
|MAIPU
|11hs
|SUB 16 E/A
|FEMENINO
|MAIPU
|12hs
|SUB 18 E/A
|MASCULINO
|MAIIPU
|13
|SUB 18 E/A
|FEMENINO
|GUIDO
|14
|SUB 16 L
|MASCULINO
|15
|SUB 16 L
|FEMENINO
|SOFTBOL POLIDEPORTIVO 19/9
|10 hs
|SUB 16
|MASC
|LA PLATA – DOLORES
|10hs
|SUB12
|MIXTO
|CHASCOMUS – DOLORES
|11.30 hs
|SUB 18
|FEM
|LA PLATA DESERTA
|11.30hs
|SUB 14
|MIXTO
|BELGRANO – DOLORES
|13 hs
|SUB 18
|MASC
|LA PLATA – GESELL
|13hs
|SUB 16
|FEM
|CHASCOMUS – TORDILLO
|HOCKEY ANEXO “CRISTINA ZULETA” 19/9
|10hs
|SUB 14
|MASCULINO
|LA PLATA
|11
|SUB 14
|FEMENINO
|DOLORES
|12
|SUB 16
|MASCULINO
|CASTELLI-LAPLATA
|13
|SUB 16
|FEMENINO
|LA PLATA-GESELL
|14
|SUB 18
|MASCULINO
|PINAMAR-LA PLATA
|15
|SUB 18
|FEMENINO
|DOLORES-LA PLATA
|VOLEY CLUB SOCIAL 18/9
|10
|SUB 13
|MIXTO
|BELGRANO-PILA
|11
|SUB 15
|MASCULINO
|LEZAMA – LA PLATA
|12
|SUB 15
|FEMENINO
|GESELL-LA PLATA
|13
|SUB 16
|FEMENINO
|DOLORES
|VOLEY EVER READY 18/9
|10
|SUB 16
|MASCULINO
|BRANDSEN-PILA
|11
|SUB 17
|MASCULINO
|GESELL-LA PLATA
|12
|SUB 17
|FEMENINO
|LA PLATA-GESELL
|13
|SUB 18
|FEMENINO
|DOLORES-LA PLATA
|14
|SUB 18
|MASCULINO
|MAIPU-GRAL PAZ