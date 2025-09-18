DestacadoDolores

CRONOGRAMA PARA HOY Y MAÑANA- JUEGOS BONAERENSES

INTER REGIONALES EN DOLORES

BASQUET CLUB INDEPENDIENTE 19/9
10HS SUB 18 MASCULINO DOLORES-
11.15 SUB 16 MASCULINO BERISSO – DOLORES
12.30 SUB 14 MASCULINO CHASCOMUS – GESELL
13.45 SUB 17 MASCULINO DOLORES –
15HS SUB 15 MASCULINO GESELL –

 

BASQUET CLUB FERRO 19/9
10HS SUB 18 FEMENINO LEZAMA-PUNTA INDIO
11.15 SUB 16 FEMENINO MAIPU-LA PLATA
12.30 SUB 14 FEMENINO PUNTA INDIO – LEZAMA
13.45 SUB 15 FEMENINO GESELL-
SUB 17 FEMENINO DESIERTA

 

RUGBY PAMPAS 18/9
10hs SUB 14 MASCULINO LA PLATA – PINAMAR
10hs SUB 16 MASCULINO LA PLATA – PINAMAR
SUB 16 FEMENINO DESIERTA

 

FUTBOL 7 EL PATIO 19/9
10hs SUB 13 MIXTO

 

FUTBOL 5 EL PATIO 19/9
10 hs SUB 14 FEMENINO GUIDO – GRAL PAZ
11hs SUB 16 FEMENINO LEZAMA-CHASCOMUS
12hs SUB 18 FEMENINO PINAMAR-LA PLATA

 

FUTBOL 11 ESTADIO MUNICIPAL 18/9
10hs SUB 14 FEMENINO LA PLATA
11.15HS SUB 16 FEMENINO LA PLATA
12.30 SUB 18 E/A FEMENINO LA PLATA – MADARIAGA
13.45 SUB 16 LIBRE MASCULINO PINAMAR

 

FUTBOL 11 CLUB SARMIENTO 18/9
10hs SUB 14 E/A MASCULINO LA PLATA
11.15 SUB 16 E/A MASCULINO
12.30 SUB 18 E/A MASCULINO
13.45 SUB 14 LIBRE MASCULINO PINAMAR

 

FUTBOL PLAYA PASEO DE LA GUITARRA 19/9
10HS SUB 18 MASCULINO LA PLATA
11HS SUB 16 MASCULINO GESELL-BELGRANO
12hs SUB 18 FEMENINO
13HS SUB 14 MASCULINO GUIDO

 

HANDBALL PLAYA PASEO DE LA GUITARRA 18/9
10 SUB 14 MASCULINO GUIDO
10.30 SUB 14 FEMENINO MAIPU
11hs SUB 16 MASCULINO MAIPU
11.30 SUB 16 FEMENINO MAIPU
12hs SUB 18 MASCULINO DOLORES
12.30 SUB 18 FEMENINO MAIPU

 

FUTSAL MICROESTADIO 18/9
10hs SUB 14 E/A MASCULINO GUIDO
11HS SUB 16 E/A MASCULINO GESELL – CHASCOMUS
12hs SUB 18 E/A MASCULINO LEZAMA
13hs SUB 15 MASCULINO CASTELLI
14hS SUB 15 FEMENINO DOLORES – LA PLATA

 

HANDBALL POLIDEPORTIVO 19/9
10hs SUB 14 E/A MASCULINO MAIPU
11hs SUB 14 E/A FEMENINO MAIPU

 

HANDBALL MICROESTADIO 19/9
10hs SUB 16 E/A MASCULINO MAIPU
11hs SUB 16 E/A FEMENINO MAIPU
12hs SUB 18 E/A MASCULINO MAIIPU
13 SUB 18 E/A FEMENINO GUIDO
14 SUB 16 L MASCULINO
15 SUB 16 L FEMENINO

 

SOFTBOL POLIDEPORTIVO 19/9
10 hs SUB 16 MASC LA PLATA – DOLORES
10hs SUB12 MIXTO CHASCOMUS – DOLORES
11.30 hs SUB 18 FEM LA PLATA DESERTA
11.30hs SUB 14 MIXTO BELGRANO – DOLORES
13 hs SUB 18 MASC LA PLATA – GESELL
13hs SUB 16 FEM CHASCOMUS – TORDILLO

 

HOCKEY ANEXO “CRISTINA ZULETA” 19/9
10hs SUB 14 MASCULINO LA PLATA
11 SUB 14 FEMENINO DOLORES
12 SUB 16 MASCULINO CASTELLI-LAPLATA
13 SUB 16 FEMENINO LA PLATA-GESELL
14 SUB 18 MASCULINO PINAMAR-LA PLATA
15 SUB 18 FEMENINO DOLORES-LA PLATA

 

VOLEY CLUB SOCIAL 18/9
10 SUB 13 MIXTO BELGRANO-PILA
11 SUB 15 MASCULINO LEZAMA – LA PLATA
12 SUB 15 FEMENINO GESELL-LA PLATA
13 SUB 16 FEMENINO DOLORES

 

VOLEY EVER READY  18/9
10 SUB 16 MASCULINO BRANDSEN-PILA
11 SUB 17 MASCULINO GESELL-LA PLATA
12 SUB 17 FEMENINO LA PLATA-GESELL
13 SUB 18 FEMENINO DOLORES-LA PLATA
14 SUB 18 MASCULINO MAIPU-GRAL PAZ

EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

