CHOQUE FRONTAL EN RUTA 11 DEJÓ TRES HERIDOS

En horas de la mañana de este viernes se produjo un violento accidente entre un automóvil y una camioneta sobre la Ruta N° 11, a la altura del kilómetro 376.

Como consecuencia, tres hombres resultaron lesionados. Uno de ellos quedó atrapado dentro del vehículo y debió ser liberado por los bomberos, siendo luego trasladado consciente al Hospital de Mar de Ajó.

Los otros dos ocupantes de la camioneta recibieron atención médica y también fueron derivados al mismo hospital, en ambulancias provenientes tanto de La Costa como de Pinamar.