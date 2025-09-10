La CostaPortadaSociedad

10 de septiembre: Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Hoy, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha impulsada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para el período 2024-2026, el lema elegido es “Cambiar la narrativa”, con el objetivo de contribuir a la concientización y promover una cultura de apoyo y comprensión en torno a la prevención del suicidio.

La subsecretaria de Salud Mental de la Municipalidad de La Costa, Lic. Mane Miletti, destacó:
“Se trata de una problemática de salud pública que es multicausal. Es necesario contar con información y con políticas públicas orientadas a la prevención, ya que es una problemática que sigue creciendo a nivel mundial”.

“Hablar de suicidio suele generar incomodidad y existen tabúes porque es un tema doloroso y difícil de afrontar. Sin embargo, lejos de la idea de que hablar del tema puede promover conductas suicidas, la creación de esta fecha busca justamente lo contrario: abrir el diálogo con respeto y responsabilidad, para abordar la temática en clave de prevención”, subrayó.

Miletti agregó:
“Es importante que la comunidad se involucre y no minimice lo que atraviesa una persona en situación de padecimiento, cuya idea puede estar vinculada con la muerte como salida. Nunca debemos subestimar esa manifestación: hay que acompañar, escuchar, mostrarse disponibles y facilitar el acceso a espacios de ayuda”.

Atención las 24 horas en La Costa

En relación al trabajo del sistema público de salud del Partido de La Costa, Miletti explicó:
“Desde la Subsecretaría de Salud Mental trabajamos permanentemente y nuestra tarea es acompañar en estas situaciones. En todo el sistema público contamos con guardias de salud mental las 24 horas. Es importante que las vecinas y los vecinos sepan que todos los días, en los tres hospitales del distrito, hay un equipo de salud mental dispuesto a escuchar, acompañar y asistir”.

“Además, de lunes a viernes se atiende la demanda espontánea en los tres hospitales y contamos con diversos dispositivos de acompañamiento, tanto individual como grupal, en los Centros de Atención Primaria de la Salud”, completó la subsecretaria de Salud Mental.

