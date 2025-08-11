VUELCO EN RUTA 56, A LA ALTURA DEL KM 56,500

Un vehículo volcó esta mañana en la Ruta 56, a la altura del kilómetro 56,500.
El único ocupante logró salir por sus propios medios y fue trasladado en ambulancia al Hospital.
La unidad presentaba emanación de humo, aunque no se registraron focos ígneos. Personal de Bomberos Voluntarios de General Madariaga procedió a cortar el suministro eléctrico y controlar una pérdida de combustible.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Madariaga, personal de AUBASA -con guardia y ambulancia-, Policía y una ambulancia de SAME.