VUELCO EN RUTA 56, A LA ALTURA DEL KM 56,500

Un vehículo volcó esta mañana en la Ruta 56, a la altura del kilómetro 56,500.

El único ocupante logró salir por sus propios medios y fue trasladado en ambulancia al Hospital.

La unidad presentaba emanación de humo, aunque no se registraron focos ígneos. Personal de Bomberos Voluntarios de General Madariaga procedió a cortar el suministro eléctrico y controlar una pérdida de combustible.