Tragedia en Neuquén: un nene de 2 años se atragantó con un caramelo y murió

El menor debió ser trasladado al hospital, pero por la complejidad de su cuadro lo derivaron a otro nosocomio, donde constataron su fallecimiento.

Un hecho trágico, que culminó con la muerte de un niño de 2 años, generó un gran impacto en la municipalidad neuquina de Loncopué: el pequeño fue identificado como Thiago Ismael Jara, según confirmaron las autoridades. Si bien hay un fuerte hermetismo con respecto al episodio acontecido, no hubo intervención policial ni judicial en torno al incidente ya que las primeras medidas las adoptó personal del hospital local.

Durante la noche del viernes pasado, un equipo de salud pública instó a la hospitalización del menor a raíz de una asfixia, provocada por la ingesta de un caramelo que se atascó en su vía respiratoria. Extraoficialmente se supo, además, que el nene fue asistido en primera instancia en el Hospital de Loncopué y derivado al nosocomio de Zapala por la gravedad del cuadro clínico.

En el camino, se decidió ingresarlo al Hospital de Las Lajas por el agravamiento de su estado de salud; y luego derivarlo a Zapala, donde finalmente se constató el fallecimiento por ahogamiento con un cuerpo extraño. En el abordaje de la situación, por supuesto, participaron distintos profesionales de los tres hospitales, como enfermeros, médicos y un pediatra-neonatólogo.

Por la complejidad del suceso, se requirió la presencia de efectivos policiales de la Comisaría 26 de Loncopué que activaron el protocolo de rigor para evitar todas las cuestiones de peligro vinculadas al tránsito, y optimizar la evacuación de la urgencia desde la misma localidad con destino a Zapala.

