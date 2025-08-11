Tordillo celebró el Día del niño

La Municipalidad de Tordillo se vistió de fiesta para celebrar el Día del Niño, regalando a los más pequeños una tarde inolvidable colmada de alegría y diversión.

El clima acompañó con una jornada cálida, creando el escenario perfecto para que los niños disfrutaran de una variedad de juegos y un hermoso espectáculo.

Los pequeños protagonistas de la jornada se deleitaron con los más diversos juegos, y el show de “Punto y Coma” fue un gran atractivo que generó risas y aplausos. Además, la tarde se completó con sorteos y la entrega de regalos para todos.

Desde la Municipalidad, extendemos un profundo agradecimiento a toda la comunidad por acercarse y compartir esta hermosa jornada. Un especial reconocimiento al equipo de trabajo y a cada una de las personas que con su valiosa colaboración hicieron posible este evento.