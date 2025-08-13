Separaron a dos gemelas siamesas en el Hospital Garrahan

Los padres de las pequeñas conocían su condición desde los primeros meses del embarazo y se prepararon para afrontar las dificultades.

Dos gemelas siamesas que nacieron en abril pasado en la ciudad santafesina de Rosario fueron separadas por un equipo de especialistas en el Hospital Garrahan. Estaban unidas por el abdomen, mientras que además compartían el hígado y parte del esternón.

La entidad pediátrica indicó que, “luego de unas ocho horas de procedimiento, el servicio de Cirugía General del Hospital Garrahan separó exitosamente a dos siamesas gemelas de tres meses que nacieron unidas entre sí en la zona abdominal”. Si bien es una intervención infrecuente, el centro pediátrico de referencia nacional realiza aproximadamente entre 1 o 2 cirugías de este tipo cada 4 años.

“Son gemelas idénticas y estaban unidas por el abdomen, lo que se denomina onfalópagos. En los estudios previos, se constató que el resto de los órganos estaban bien separados y que cada hígado tenía autonomía propia. El procedimiento consistió en seccionar el puente que las unía y separar a las bebés”, explicó Víctor Ayarzábal, jefe del servicio de Cirugía General.

Asimismo, agregó: “La operación se realizó con éxito. Una vez transcurridas las primeras 48 horas, se espera que las niñas tengan una recuperación completa que les permita tener una vida normal y saludable”.

Desde el Garrahan señalaron que el procedimiento contó con una cuidadosa planificación ya que, a diferencia de los casos que requieren una intervención de urgencia, las niñas se encontraban estables y la cirugía se pudo hacer de forma programada.

En tanto, expresaron que el equipo médico se preparó con una simulación previa y contó con diversas especialidades entre las que se destacan cirujanos plásticos, neonatólogos y anestesiólogos.

La incidencia de nacimientos de siameses en Argentina es de 1 caso cada 50 mil a uno cada 100 mil, y la diferencia guarda relación con el número de muertes fetales o al momento de nacimientos.