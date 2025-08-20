Política EconomiaPortada

“No creo que los niños tengan derecho a ser curados en el Garrahan”: polémica frase de una senadora

“Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”, sostuvo la legisladora Carmen Álvarez Rivero.

La senadora cordobesa del Frente Pro Libertad, Carmen Álvarez Rivero, protagonizó una polémica intervención durante el debate por la emergencia pediátrica en la Cámara alta, al poner en duda el acceso universal de los niños al Hospital Garrahan.

“Quiero hacer un aporte: yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”, sostuvo la legisladora, generando sorpresa y críticas en el recinto.

Álvarez Rivero planteó que, en su opinión, se debería repensar el financiamiento del sistema de salud: “Quiero que vengan recursos entonces también para Córdoba, cuando atendemos a personas de otra jurisdicción, porque eso está cayendo sobre las espaldas de los cordobeses. Discutamos el sistema de salud en su conjunto”, remarcó.

La senadora además reclamó que se avance en una reforma tributaria y defendió que todos los contribuyentes tributen según sus ingresos: “El que gana poco paga poco y el que gana mucho paga mucho, eso sería más justo”, señaló.

Por otro lado, pidió jerarquizar a la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba: “Necesitamos que tenga rango nacional, y yo no pido ni un peso. Eso habilita a profesionalizarse internacionalmente”, expresó.

Finalmente, consideró que su aporte al debate sobre el Garrahan debía ser ese: “Incluyamos la academia de ciencias de Córdoba en el rango nacional, eso va a garantizar mejores profesionales en muchas provincias del Interior”.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

PortadaSociedad

Argentina suspendió sus exportaciones de productos avícolas tras un brote de influenza aviar

Política EconomiaPortada

El Gobierno creó Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima

Política EconomiaPortada

El Gobierno liberó la circulación de camiones bitrenes en rutas del país

Política EconomiaPortada

Rematan casi 50 autos desde $3,3 millones, entre modelos históricos y actuales

Política EconomiaPortada

Ricardo Alfonsín: “Estamos muy preocupados por lo que está pasando con la democracia”

Política EconomiaPortada

El curioso mensaje de María Eugenia Vidal en LinkedIn para buscar trabajo

Política EconomiaPortada

Kicillof enviará un proyecto a la Legislatura para declarar la emergencia de la obra pública nacional en la provincia

Política EconomiaPortada

El peso de la boleta de luz en las jubilaciones casi se triplicó con Javier Milei

Política EconomiaPortada

El kicillofismo celebró la lista de unidad y descartó enojo por parte de los intendentes

Política EconomiaPortada

Burlando será candidato a diputado con el partido de Julio Garro

Política EconomiaPortadaSociedad

La Provincia incorpora más de 600 profesionales al sistema sanitario

Política EconomiaPortada

Magario: “El 7 de septiembre las urnas se tienen que llenar de boletas de Fuerza Patria”

Mostrar más