 MAR DE AJÓ : 20 MILLONES EN PREMIOS PARA EL TRADICIONAL CONCURSO DE PESCA

Ya están abiertas las inscripciones para el tradicional Concurso de Pesca de la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, que se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre en Mar de Ajó y repartirá 20 millones de pesos en premios.
El valor de la inscripción es de $100.000 y puede abonarse en dos cuotas. Los interesados pueden anotarse en todas las casas de pesca del Partido de La Costa o comunicarse al teléfono 2257-509887.
En cuanto a la premiación, el primer lugar recibirá $10.000.000, el segundo $5.000.000 y el tercero $3.000.000. Además, habrá recompensas del 4.º al 10.º puesto de $200.000 cada una, y del 11.º al 15.º de $120.000.
Se trata de una oportunidad única para los amantes de la pesca deportiva en el marco de la fiesta más importante de Mar de Ajó, que cada año convoca a participantes de distintos puntos del país.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
