López Murphy sobre el escándalo de corrupción: “El silencio es la peor respuesta”

El diputado nacional advirtió que la credibilidad del Gobierno depende de cómo actúe frente a este caso. “Representa una prueba de fuego”, aseguró.

El diputado nacional Ricardo López Murphy advirtió que el presunto esquema de coimas que involucra a funcionarios libertarios representa “una prueba de fuego” para el Gobierno y subrayó que solo con transparencia e integridad se podrán crear las condiciones para que el país prospere.

En declaraciones televisivas, el legislador sostuvo que frente a las denuncias no hay lugar para dilaciones: “Yo hubiera citado al funcionario, le hubiera pedido la auditoría inmediata y le hubiera dicho: ‘Vamos a la opinión pública’. No hay segundas oportunidades”, enfatizó.

López Murphy remarcó que la reacción oficial debe ser contundente: “Hay que ofrecer con toda claridad todas las alternativas y ordenar que liberen los teléfonos”. En ese sentido, cuestionó la falta de explicaciones públicas: “A mí lo que más me asombra es que gente que respondía tan rápido ha estado callada. El silencio, el silencio es la peor respuesta”, lanzó.

Finalmente, advirtió que la credibilidad del Gobierno depende de cómo actúe frente a este caso: “Si se quiere encarar un proceso de transformación en la Argentina, no puede haber zonas grises en materia de corrupción. Esta es una oportunidad crucial para demostrar que el cambio va en serio”.