Lanzan una nueva prueba de autodiagnóstico para Covid-19 y gripe A y B

Se trata de un producto de la empresa Abbot, que detecta si la persona está infectada de estas enfermedades respiratorias en 15 minutos.

La empresa Abbott anunció el lanzamiento en Argentina de su autotest Panbio Covid-19/Flu A&B Panel, una prueba casera para detectar infecciones por Covid-19 e influenza A o B.

Está diseñada para su uso en personas con síntomas o sospecha de infección activa y, según informa la farmacéutica, “es adecuada para todas las edades a partir de un año y entrega resultados confiables en tan solo 15 minutos”. Además “cumple con las más estrictas exigencias del Reglamento sobre Diagnóstico In Vitro (Reglamento UE 2017/746), lo que garantiza estándares de calidad y seguridad”.

Como la Covid-19 y la influenza presentan síntomas similares, se dificulta su diferenciación clínica sin la ayuda de pruebas diagnósticas. “Esta coincidencia crítica refuerza la necesidad de contar con herramientas accesibles que faciliten una detección rápida y precisa, así como una respuesta médica adecuada”, se afirma.

“Existen tratamientos antivirales eficaces y específicos tanto para la Covid-19 como para la influenza, por lo que es importante identificar con rapidez cuál es el virus presente”, señala el doctor Oscar Guerra, director médico del área de Enfermedades Infecciosas en Abbott Argentina. “La disponibilidad de herramientas como la autoprueba Panbio Covid-19/FLU A&B Panel Self Test nos permite ir más allá del diagnóstico presuntivo —basado únicamente en los signos y síntomas— y avanzar hacia decisiones terapéuticas informadas, garantizando que los pacientes reciban el tratamiento más adecuado en el momento oportuno”, asegura.

“Vigilancia activa”

Aunque la Covid-19 ya no se considera una emergencia de salud pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue haciendo un llamado a mantener una “vigilancia activa” frente a los virus respiratorios, que continúan circulando y evolucionando.

La edad se mantiene como el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedades graves tanto por influenza como por Covid-19, y las personas mayores de 65 años continúan siendo las más vulnerables a hospitalizaciones. Además existen otros grupos con alto riesgo ante estos virus, como los niños menores de 2 años, las embarazadas y quienes padecen afecciones médicas preexistentes, entre ellas enfermedades pulmonares crónicas, trastornos neurológicos, problemas hematológicos, alteraciones endocrinas, enfermedades cardíacas, hepáticas o renales, obesidad extrema y otras condiciones que afectan el sistema inmune.

Suba de casos

En semanas recientes, Argentina ha enfrentado un aumento sostenido en la circulación de virus respiratorios. Según datos de la Dirección de Epidemiología, a través de su boletín informativo, se notificaron 143 casos de influenza, 273 casos de virus sincicial respiratorio (VSR) y uno de SARS-CoV-2, entre 801 muestras analizadas en las últimas cuatro semanas.

Por otra parte, se registraron nueve codetecciones de influenza y VSR y una codetección de SARS-CoV-2 yVSR. Estos datos reflejan una tendencia ascendente tanto en la positividad como en las detecciones de influenza, confirmando su circulación como la más frecuente.

A pesar de que se siguen aplicando los protocolos de vigilancia epidemiológica, esta temporada de infecciones respiratorias ha registrado un notable repunte. Entre los factores que pueden haber contribuido a ello se pueden mencionar los niveles más bajos de inmunidad de la población, además de que prácticamente nadie usa mascarillas y el distanciamiento social ya se considera cosa del pasado.

Herramienta clave

Así, “las autopruebas rápidas se han convertido en una herramienta clave, ya que permiten a las personas realizar el test desde la comodidad de su hogar”, se destaca desde Abbot. “Esto facilita la identificación temprana de una posible infección y ofrece la oportunidad de recibir el tratamiento adecuado por parte de un profesional de la salud, basándose en un diagnóstico diferencial preciso”, continúa el comunicado.

“La autoprueba Panbio Covid-19/FLU A&B Panel Self Test mostró una precisión del 91,8% para detectar la COVID-19, y una precisión del 96,3% en gripe A y B”, se asegura.

Esta autoprueba ya está disponible en farmacias y comercios autorizados de todo el país.