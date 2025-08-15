Política EconomiaPortada

Judiciales bonaerenses piden ser llamados a negociar una mejora salarial

Tras acuerdo con docentes y estatales, la AJB busca llegar a un acuerdo para los próximos meses.

Tras el acuerdo salarial al que llegaron estatales y docentes con la administración de Axel Kicillof, ahora la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) pidió ser convocada para negociar mejores condiciones para los trabajadores.

El entendimiento con los otros sectores consistió en un incremento trimestral de 5 puntos: 2,5% para agosto (a cobrar en septiembre) y 2,5% para octubre (se percibe en noviembre), calculado sobre la base del sueldo de julio de este año. El incremento acumulado del año es del 25,9%.

Además, la propuesta incluyó la convocatoria a una mesa de monitoreo salarial en septiembre y la reapertura de las negociaciones en octubre, en función de la evolución de la inflación.

Los judiciales consideran que la pauta ofrecida hasta el momento resulta insuficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada y reclaman que la Provincia mejore el esquema de aumento, evitando un desfasaje que impacte en los sueldos de los próximos meses.

“Ante el sostenido incremento de los índices inflacionarios con significativos aumentos en tarifas y combustibles, que deterioran el poder adquisitivo de las y los trabajadores judiciales, reclamamos al Poder Ejecutivo provincial se convoque cuanto antes para debatir un incremento salarial y abordar la amplia agenda de reclamos pendientes”, indicaron en un comunicado.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

PortadaSociedad

AVANZA LA RENOVACIÓN INTEGRAL DE VÍAS EN EL TREN A MAR DEL PLATA

Política EconomiaPortada

Milei lanzó la campaña y acusó al peronismo de convertir la provincia en una “vergüenza nacional”

Política EconomiaPortada

Se disparan otra vez la tasas de los plazos fijos: el récord del banco que paga 45% y el ránking completo

PortadaSociedad

Nutricionistas bonaerenses denunciaron al influencer Santiago Maratea por “denigrar a la profesión”

Política EconomiaPortada

Espert encabezará la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia

Política EconomiaPortada

La inflación de julio fue 1,9%

Política EconomiaPortada

Sin apoyo de algunos gobernadores, obtuvo dictamen el proyecto que modifica el Impuesto a los Combustibles Líquidos

PortadaSociedad

Alerta hídrica: hay más de 700.000 hectáreas bajo el agua en el centro oeste bonaerense

Política EconomiaPortada

Senado: la emergencia del Garrahan y financiamiento universitario se debatirán en comisiones el próximo martes

Política EconomiaPortada

Caputo renovó solo el 66% de la deuda pese a que pagó una “súper tasa” del 70%

PortadaSociedad

Separaron a dos gemelas siamesas en el Hospital Garrahan

Política EconomiaPortada

Massa confirma que no será candidato a diputado nacional para las elecciones de octubre

Mostrar más