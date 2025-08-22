Javier Milei junto a los candidatos nacionales de La Libertad Avanza

El presidente aparece junto a Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich, José Luis Espert, Karen Reichardt y Virgina Gallardo, entre otros.

El presidente Javier Milei se fotografió junto a sus candidatos a legisladores nacionales por La Libertad Avanza, escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio de la polémica por los presuntos pedidos de coimas del Poder Ejecutivo.

Luego de una extensa jornada, el mandatario concluyó su jueves en un estudio de fotografía junto a los dos primeros candidatos de cada provincia que competirán el próximo 26 de octubre.

Lo llamativo fue que en la primera línea, junto a la menor de los Milei, se lo ve al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, uno de los referentes libertarios en el ojo de la tormenta luego de que se filtraran unos supuestos audios del titular del ANDIS, Diego Spagnuolo, en el que admitía que Karina Milei recibía coimas a través de su ladero Eduardo “Lule” Menem de las farmacéuticas.

“Los candidatos para terminar de cambiar la historia de la Argentina”, comunicaron desde la cuenta oficial de X de La Libertad Avanza junto a la fotografía.

Entre los retratados se destacan Patricia Bullrich y Agustín Monteverde, candidatos a senadores; Alejandro Fargosi y Patricia Holzman a diputados por CABA; y José Luis Espert y Karen Reichardt como representantes de la provincia de Buenos Aires, mientras que también se lo observa a Gonzalo Roca y Laura Soldano.

Entre los representantes de todas las provincias se lo ve a Luis Petri, actual ministro de Defensa, que competirá por una banca en la Cámara de Diputados por la provincia de Mendoza, a la modelo Virginia Gallardo, que hará lo propio por Corrientes, y a la diputada por Salta Emilia Orozco que buscará colarse en el Senado, entre otros.

El mismo jueves, el libertario no se privó de expresarse en clave electoral durante el Council de las Américas que se celebró en el Hotel Alvear. Durante su discurso, vaticinó un triunfo electoral en las elecciones de octubre, aunque se mostró cauto respecto a los comicios de septiembre.

Asimismo, no ocultó su preocupación sobre la concurrencia a las urnas y pidió la asistencia a votar. “Cuanto más gente vote, menos pesa el aparato, y la realidad es que si le llegamos a ganar en septiembre, porque en octubre les vamos a ganar, estaríamos poniendo el último clavo al cajón del kirchnerismo y terminar con el populismo decadente y operador que tanto nos agobia”, expuso ante el sector empresarial.

La administración libertaria transita días complejos. No solo en el plano legislativo luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto contra la emergencia en discapacidad y la de Senadores hiciera la propio con cuatro decretos delegados y un DNU, entre los que se destacan el que disuelve Vialidad Nacional y otros que modifican las estructuras del INTI e INTA, sino que en el plano mediático, la acusación por los supuestos pedidos de coimas del Ejecutivo escalan.