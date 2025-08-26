El primer voto: un compromiso de los más jóvenes

El voto es obligatorio para todas las personas mayores de 16 años que figuren en el padrón electoral. Muchas harán uso por primera vez de una herramienta de transformación muy importante para hacer valer la propia voz, ser parte de decisiones que afectan el presente y el futuro de su barrio, municipio y provincia.

Para muchos jóvenes bonaerenses este próximo 7 de septiembre será la primera vez que ejerzan un derecho fundamental: el de elegir quienes serán sus representantes municipales y provinciales en uno de los distritos más importantes del país, la provincia de Buenos Aires.

El primer voto es el inicio de un camino para empezar a incidir en las políticas públicas. Por eso es tan importante la participación. Y participar implica comprometerse: informarse, preguntar, debatir, opinar, organizarse. Ser parte en la toma de decisiones, hacer valer la propia palabra. El domingo 7 de octubre, entonces, cada joven tiene una oportunidad muy importante para decidir y no dejar que alguien más lo haga por uno.

Para votar hay que figurar en el padrón electoral https://padron.gba.gob.ar. Allí se informa el lugar, la mesa y la escuela donde le toca a cada ciudadano mayor de 16 años emitir el voto. El día de la elección, hay que llevar el DNI y presentarlo a las autoridades de mesa, quienes van a entregar el sobre. Luego, se entra al cuarto oscuro a elegir la boleta de la lista que desee. A diferencia de lo que ocurrirá a nivel nacional en octubre, en esta oportunidad, se vota con el viejo y conocido sistema de boleta partidaria. Luego de elegir la boleta, hay que ponerla en el sobre y cerrarlo. El mismo se coloca en la urna, se firma el padrón y se lleva el comprobante.

Para mayor información se puede ingresar a: https://eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/