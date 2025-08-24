Cuenta regresiva para la Fiesta del Salame Quintero

Se realizará del 12 al 14 de septiembre. Habrá degustaciones, food trucks, recitales y actividades para toda la familia.

La 50° Fiesta Nacional del Salame Quintero ya tiene fechas confirmadas: se realizará los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2025 en el Parque Municipal Independencia de Mercedes, un predio que está ubicado a orillas del Río Luján y que tiene un fácil acceso desde el centro de la ciudad.

Durante la fiesta, los visitantes podrán disfrutar de los mejores chacinados de Mercedes, incluyendo el emblemático salame quintero, y participar de la elección del salame campeón, un tradicional concurso que distingue a los productores locales más destacados.

El evento también contará con sector de fuegos para asado y choripán, un patio gastronómico con comidas rápidas, un patio cervecero, y un espacio donde artesanos locales expondrán sus productos. También habrá números musicales, que se anunciarán próximamente.

Mercedes, capital del salame quintero

Mercedes, un pueblo de aproximadamente 72.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires, es reconocido por producir uno de los mejores salames del país. La tradición del salame quintero se remonta a la llegada de inmigrantes italianos, quienes establecieron quintas dedicadas a la elaboración de chacinados caseros como salame, bondiola, chorizo y morcilla. En 1975, esta costumbre dio origen a la primera Fiesta del Salame Quintero.

El salame quintero se elabora con 50% carne de cerdo, 25% carne vacuna magra y el resto panceta, condimentado con pimienta negra y otros ingredientes secretos de cada productor. Hugo Dipieri, uno de los productores más reconocidos, destaca que “no debe tener ningún aditivo, tiene que ser natural”.

Muchas quintas abren sus puertas durante todo el año, lo que convierte a Mercedes en una verdadera capital del salame quintero, donde se pueden degustar estos productos al aire libre y vivir la experiencia gastronómica completa de la región.