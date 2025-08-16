CON UNA MULTITUD DE VECINOS, EL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA INAUGURÓ LOS NUEVOS JUEGOS DE LA PLAZA MORENO 

En un acto cargado de alegría y participación, el intendente Juan Pablo García inauguró los nuevos juegos de la Plaza Moreno y también presentó la restauración de la histórica Glorieta, un ícono de Dolores.

La intervención forma parte del plan de mejoras en plazas y espacios públicos iniciado hace un año y medio, que ya se refleja en las Plazas 25 de Mayo, Belgrano, el Parque Libres del Sur y el Paseo de la Guitarra.

En el sector de juegos, que presentaba equipamiento deteriorado, se instalaron dos conjuntos de juegos totalmente renovados, de gran tamaño, colorido y diseño moderno. Los modelos fueron elegidos por los propios chicos a través de una votación en redes sociales, e incluyen propuestas accesibles para personas con discapacidad.

Para garantizar la seguridad de los vecinos, la plaza cuenta ahora con un tótem equipado con desfibrilador y botón antipánico conectado a la Policía, además de cámaras de vigilancia. También se incorporó nueva iluminación y se realizaron mejoras en la tradicional cancha de bochas, punto de encuentro de generaciones.