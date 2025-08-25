Audios y coimas: Axel Kicillof se preguntó “¿por qué lo echaron a Spagnuolo si son falsos?”

El gobernador Axel Kicillof criticó al Gobierno de Javier Milei por el caso que sacude a la sociedad y dijo: “Creo que no tienen antecedente algo así”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de “obsceno” el escándalo de los audios que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y se preguntó “por qué lo echaron” si el material que circula es falso.

“¿Por qué lo echarían si estos audios son falsos?”, dijo Kicillof en torno a la defensa que hizo, entre otros, Guillermo Francos que definió como una “operación política” al hecho y que es “algo armado”. “Estos audios que se escucharon por su verosimilitud, su cercanía con Milei, Karina, creo que no tienen muchos antecedentes. Es obsceno”, agregó el gobernador.

En declaraciones a Radio 10, cruzó al presidente Javier Milei y a su hermana, secretaria General de la Presidencia: “Si eso es verdad, si se prueba su pertenencia, cosa que podría estar convalidada ¿Por qué lo echaron a este hombre por los audios? ¿Por qué lo echarían si estos audios son falsos?”.

Además, agregó que “todo indica” que no se trata de un audio generado por Inteligencia Artificial y que “lo que describe es tremendo”.

Se trata, añadió, de un “escándalo de una magnitud” que dijo no recordar. “(Habla) Con tanta precisión, con tanta cercanía, un tipo (Spagnuolo) que no se puede negar su vínculo directo personal. Creo que es el que más veces fue a Olivos o a la Casa Rosada desde que Milei es presidente”, destacó Kicillof. Y remató: “Si eso fuera un indicador de cercanía con Milei, es carne y uña”.

Finalmente, el mandatario provincial reclamó después que “lo que tienen que explicar es a quién le cobraba qué y a quién se lo daban”. Al continuar con esa idea, sostuvo que esa información la “explica muy bien en los audios”. E insistió: “Si estos audios son genuinos, que todo indica porque lo echaron, sino no lo hubieran echado si esto fuera trucho”.

Quién es Diego Spagnuolo

Diego Orlando Spagnuolo, abogado y hombre de confianza de Javier Milei, llegó a la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sin antecedentes en el área y terminó su paso por el cargo en medio de un escándalo.

Su desplazamiento “preventivo” tras la difusión de grabaciones clandestinas aparentemente editadas de conversaciones privadas obtenidas ilegalmente en los que se le atribuyen referencias a presuntas coimas en la compra de medicamentos, puso en primer plano a un funcionario que ya arrastraba meses de controversias, sobre todo por el escándalo con Ian Moche.

Su relación con Milei comenzó varios años antes de la llegada al poder. Spagnuolo era un usuario activo en Twitter, donde compartía mensajes en sintonía con el estilo frontal y virulento del actual mandatario. Ese vínculo, que inicialmente se desarrolló en el terreno virtual, se transformó en cercanía personal.

Cuando Milei empezó a organizar La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, en 2021, convenció a Spagnuolo de sumarse. El abogado ocupó el puesto 11 de la boleta de candidatos a diputados nacionales, una posición simbólica.