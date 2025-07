¿Pueden votar los jóvenes que cumplen 16 años entre septiembre y octubre?

La Junta Electoral aclaró la situación de este segmento etario a través de una normativa publicada en el Boletín Oficial.

La Junta Electoral bonaerense definió el uso del padrón y la participación de jóvenes en las elecciones provinciales del 7 de septiembre y aclaró la situación de aquellos que cumplan 16 años entre ese comicio y el nacional del 26 de octubre.

Según la normativa vigente, los argentinos nativos y por opción pueden votar desde los 16 años, y los naturalizados a partir de los 18, siempre que estén debidamente inscriptos en el Registro Electoral y no se encuentren inhabilitados legalmente.

Sin embargo, como el Ejecutivo Provincial decidió no adherir al régimen de simultaneidad con las elecciones nacionales, se generará una diferencia clave en el universo de votantes: quienes no hayan cumplido los 16 años al 7 de septiembre, fecha de las elecciones provinciales, no podrán votar en esa instancia, aunque sí podrán hacerlo en los comicios nacionales del 26 de octubre, si ya han alcanzado la edad requerida.

Para evitar confusiones, la Junta Electoral resolvió que estos jóvenes figuren igualmente en el padrón, pero con la leyenda: “NO VOTA EN ESTA ELECCIÓN PROVINCIAL”.

La medida busca dar claridad en un contexto electoral atípico, marcado por la desdoblada convocatoria a las urnas: una provincial, el 7 de septiembre, y otra nacional, el 26 de octubre. En ambas se utilizará el mismo padrón, lo que exige este tipo de precisiones para garantizar el derecho al voto sin errores ni confusiones.