Llega la ciclogénesis y la alerta por tormentas en el interior bonaerense subió a naranja

Casi toda la provincia aparece bajo advertencia por tormentas eléctricas, pero en el corazón bonaerense la situación se puso más complicada.

Llega un sistema frontal y se vienen las tormentas en el centro y norte de Argentina. Ya estaba prevista una alerta meteorológica en casi toda la provincia de Buenos Aires, pero este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó el nivel de advertencia de amarillo a naranja en el centro bonaerense. El fenómeno, según advirtieron especialistas, está vinculado a una fase de ciclogénesis, es decir, el desarrollo o intensificación de una circulación ciclónica en los niveles bajos de la atmósfera.

Desde esta jornada comenzarán a desarrollarse lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad, especialmente sobre la provincia de Buenos Aires, norte de La Pampa y sectores del sur de Córdoba. Se prevé que los fenómenos se intensifiquen durante la tarde y noche del martes, con acumulados de precipitación promedio entre 30 mm y 50 mm, aunque de forma puntual podrían superarse esos valores.

En el caso puntualmente de la provincia de Buenos Aires, casi todo el territorio está con alertas para este martes a excepción de la costa de Patagones, el AMBA y distritos del noreste. La zona que aparece con advertencia naranja abarca los partidos de General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo.

También, Azul, Rauch, Tapalqué, Pila, las zonas bajas de Benito Juárez y Tandil, y las zonas al oeste de Castelli, Chascomús, Dolores, General Lavalle, Lezama, Punta Indio y Tordillo.

En tanto, durante la noche de este martes el fenómeno se desplazará hacia el norte. De esa forma, todo el AMBA y los distritos del norte bonaerense quedarán bajo alerta amarilla por tormentas.

Tras el paso del sistema frontal, el viento rotará al sector sur a partir del miércoles por la tarde o noche, impulsando el ingreso de una masa de aire frío muy significativo. Esto derivará en un marcado descenso de temperaturas, que de todos modos será breve, ya que el fin de semana el viento norte volverá a elevar el termómetro.

Ciclogénesis

La ciclogénesis, según explica Meteored, se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que genera fuertes vientos, que en este caso estarán acompañados de lluvias y tormentas eléctricas.

Así, en las zonas con alerta naranja, se esperan “lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas”, que “podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos”, señala el SMN. Agrega que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Mientras que en el caso de la alerta amarilla, la situación aparece similar pero los valores de precipitación acumulada son algo menores: entre 30 y 50 mm.

Las recomendaciones del SMN para estos casos son, para la alerta naranja, permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; si se está viajando, quedarse en el interior del vehículo, ya que los automóviles ofrecen una excelente protección; evitar circular por calles inundadas o afectadas; si hay riesgo de entrada de agua, cortar el suministro eléctrico.

Mientras que para la alerta amarilla, se pide no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; estar atento ante la posible caída de granizo.