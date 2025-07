ALERTA EN DOLORES: VECINO FUE VÍCTIMA DE UNA ESTAFA TELEFÓNICA LE VACIARON LA CUENTA POR $930.000

Este jueves, un vecino domiciliado en calle Richieri denunció haber sido víctima de una estafa telefónica por parte de delincuentes que se hicieron pasar por personal de ANSES.

Según relató la víctima, durante el llamado los estafadores le solicitaron información personal y bancaria bajo distintos pretextos. Minutos más tarde, comprobó que sus cuentas habían sido vaciadas, con un perjuicio económico de $930.000.

Se solicita a toda la ciudadanía extremar los recaudos y no brindar datos personales, bancarios ni códigos de seguridad a desconocidos, incluso si dicen pertenecer a organismos oficiales. ANSES y otros entes no solicitan información sensible por teléfono, WhatsApp ni correo electrónico.

Ante cualquier duda, se recomienda cortar la comunicación y comunicarse directamente con la Comisaría.