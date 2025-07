Adrián Alberghini encabeza la lista de Fuerza Patria en Tordillo

Desde Tordillo asumimos la responsabilidad de luchar políticamente para que la motosierra no llegue a la provincia de Buenos Aires.

En este momento tan difícil para el país nos ponemos otra vez al frente de las demandas y necesidades de nuestra gente. Desde Tordillo asumimos la responsabilidad de luchar políticamente para que la motosierra no llegue a la provincia de Buenos Aires.Estos son tiempos de resistencia y es necesario resistir, hacer comunidad desde las bases e ir construyendo un tiempo nuevo en medio a las adversidades del momento. Es por eso que presentamos nuestra lista de candidatos para estas elecciones.Con gran renovación, Fuerza Patria viene a representar la voz de todos los que no queremos más ajuste, sino un modelo de país con expansión, crecimiento, trabajo y producción para todos. Esto es lo que nos orientó siempre y nos seguirá orientando, ahora más que nunca.Y una vez más tendremos el acompañamiento de la gente en Tordillo y en toda la provincia de Buenos Aires para ponerle freno a un proceso cuya insensibilidad solo ve números en una planilla y cree que el pueblo es un gasto.Junto al gobernador Axel Kicillof seguiremos luchando para que esa insensibilidad no haga pie en nuestra provincia. La comunidad organizada dará nuevamente respuesta a quienes pretenden disolverla y esa respuesta vendrá, como siempre, en las urnas.