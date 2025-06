Cristina Kirchner tildó de “fracasada” a Bullrich

“La gente no come policías ni presos políticos”, advirtió la ex presidenta y volvió a cuestionar el plan económico del gobierno.

La ex presidenta Cristina Kirchner tildó hoy de “fracasada” a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich al cuestionar el operativo policial que montó en su domicilio, y advirtió que el modelo económico del presidente Javier Milei se cae porque “la gente no come policías ni presos políticos”.

Fernández de Kirchner criticó en duros términos el accionar de la Policía Federal a cargo de Bullrich y se refirió a la funcionaria como una mujer “nefasta” que busca “protagonismo”, pero a lo largo de su trayectoria política sólo provocó “dolor y daño”.

“Trajo a la Federal sin orden judicial y con el único objetivo de generar caos, cosa que, hasta ahora, nunca ha sucedido”, aseguró CFK, y añadió: “Todas las manifestaciones de estos días se realizaron en paz y con respeto a la propiedad pública y privada”.

“Esa mujer (Bullrich) quiere mucho protagonismo, porque, en el fondo, al igual que Macri, es una gran y absoluta fracasada”, sentenció ante un parque colmado de personas con banderas celestes y blancas en el marco de la conmemoración del Día de la Bandera.

Además, la ex mandataria cuestionó el plan económico del gobierno libertario por la falta de aumento salarial y apuntó contra el incremento en la desocupación.

“Estos vinieron a hablarnos de futuro y solo nos traen lo peor del pasado”, sostuvo la titular del PJ, y agregó: “Este es un modelo que tarde o temprano se cae. Podrán mandar a la gendarmería y la prefectura acá a San José 1111, pero la gente no come policías ni ‘Cristina presa’”.

A su vez, criticó la falta de inversión pública por parte del Estado y volvió a señalar la falta de dólares en la economía nacional.

“Las cuentas públicas necesitan cada vez más dólares que no tienen. Dólares que no tiene la economía argentina y que consume casi con la voracidad de un drogadicto”, enfatizó al hacer referencia a la política económica del oficialismo.

“Hoy la patria, que no es ni más ni menos que el pueblo mismo, una vez más necesita ser defendida. Esta nueva etapa exige sabiduría, creatividad y mucho coraje. Para organizar, clarificar y volver”, cerró la ex presidenta.