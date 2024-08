Pampas perdió contra Rinos de Saladillo en el torneo de UROBA y peligra la clasificación a la final

En el predio de Pampas, el equipo dolorense cayó por 19 a 5, ahora debe ganar los dos compromisos con bonus y esperar una derrota de Belgrano para tener chances de alcanzar la final.

Pampas quedó tercero en la tabla con 16 puntos y hoy estaría afuera de la final de Oro. No obstante, afrontará compromisos que a priori son accesibles pero no dejan de tener sus dificultades: en la próxima fecha visitará en Las Flores a Avellaneda Rugby, que este año está haciendo su experiencia para reactivar su club y ha perdido todos los partidos disputados, y en la última recibirá a Candeleros en casa, al que le viene ganando en los últimos años pero que no deja de jugarse con la intensidad de un clásico.

Con este resultado, además, Rinos queda puntero con un partido menos y si se diera la lógica estaría prácticamente clasificado a la final. Pampas, en cambio, deberá ganar con punto bonus los dos partidos que le quedan y esperar que Belgrano pierda sin bonus uno de los dos encuentros que le restan.

El buen comienzo del equipo que conduce Nicolás Conde se vio frustrado con el primer try de Saladillo y a medida que los locales tomaba malas decisiones para salir de su campo, crecía la intensidad del cuadro visitante. En un partido bastante parejo los errores de Pampas le hicieron jugar la mayoría del primer tiempo defendiendo en campo propio. La mala gestión en la defensa del maul y del scrum de Pampas le dio a la visita la plataforma para pasar al frente en dos oportunidades e irse al descanso 12 a 0.

Al comienzo del segundo tiempo Saladillo aprovechó la desorganización local y volvió a apoyar, tomando una ventaja que defendió intensamente durante todo el segundo tiempo. A Partir de ahí Pampas tomó la iniciativa y tuvo varias oportunidades de llegar al in goal pero errores de manejo y la presión de la defensa no le permitían apoyar, a los 30 minutos llega el try del descuento de Franco Moreni de un scrum 5 que no alcanzó para achicar la diferencia a 7 y obtener el bonus defensivo que le diera mejores chances de llegar a la final.