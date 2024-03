El Taekwondo en lo más alto: Andre Aguirre fue reconocido como el Mérito Deportivo 2023

El joven Taekwondista Andre Aguirre fue elegido como mérito deportivo por su desempeño a lo largo del 2023.

La ceremonia donde se destaca y celebra a los deportistas locales, fue organizada por la Secretaria de Deportes de la Municipalidad de Dolores y comenzó con las palabras en la apertura a cargo del Intendente Juan Pablo García y de la Secretaria de Deportes Virginia Mapelli.

“Sigamos soñando por una ciudad repleta de deportistas y de chicos y chicas eligiendo el deporte por sobre tantas cosas malas y feas que hay en nuestra sociedad”, mencionó el jefe comunal.

Seguidamente se entregaron Menciones Especiales a los Adultos Mayores que participaron de los Juegos Bonaerenses.

Bonaerenses en Carrera Masculino: Diestro Eduardo.

Bonaerenses en Carrera Femenino: Juárez Marta.

Tejo Femenino: Eva Fernández – Mirta Cesar .

Bochas Masculino: Hugo Lafuente – Héctor Arrabit.

Bochas Femenino: Marta Marten-Alicia Morete.

Newcom: Pérez Oscar Felipe, Casanovas Jorge, Suárez Rubén Angel, Rojas Alcira Guillermina, Prudente Juana, Daluicio Noemí, Rosales Miguel Angel y Cirion Mirta.

Orientación Masculino: Moreni Eriberto – Calandron Santo.

Orientación Femenino: Ortiz Mirta – Cresteff Mónica.

Pentatlón: Moreni Argentino – Gopar Hugo.

Tenis Doble Femenino: Luco Adriana – Márquez Graciela.

Tenis Doble Masculino: Bordeu Hernán Amilcar – Lanz Carlos Daniel.

Tras ello se entregaron los Méritos de cada Deporte, con las ternas y ganadores de cada área elegidos por los Profesores y Clubes, siendo el Mérito Deportivo del año 2023 elegido por la Prensa.

– Newcom: Noemí Daluicio.

– Ajedrez: Mateo Elhalem. Recibió una Mención Especial Giraudo Razzetti.

– Atletismo: Benjamín Fernández, especialista en los 80 metros llanos.

– Artes Marciales: Andre Aguirre. Recibieron una Mención Especial Sofía Arias, Ian Sanduay, Solange Alanoca, Joaquín Paz y Juan Rosas.

– Automovilismo: Diego Espil.

– Básquet Primera Femenino: Josefina Diestro (Club Social).

– Básquet Primera Masculino: Matías Cuello (Polideportivo).

– Básquet Formativa Femenino: Maite Acevedo Chirizola (Club Ferro).

– Básquet Formativa Masculino: Santiago Daconte (Club Independiente).

– Beach Voley Femenino: Tais Grimberg y Victoria Pulti.

– Beach Voley Masculino: Juan Casañas.

– Voley Femenino: Martina Forgia (Club Ever Ready). Recibieron una Mención Especial: Sub 14 Club Social y Sub 14 Club Ever Ready.

– Voley Masculino: Bautista Belmartino (Club Ever Ready). Recibió una Mención Especial: Sub 14 Ever Ready.

– Bochas Adultos: Miguel Daluicis.

– Bochas Juveniles: Jazmín Daluicis.

– Boxeo: Axel Montes de Oca. Recibió una Mención Especial: Franco Meckievi.

– Carrera de Calle Masculino: Maximiliano Uterga.

– Carrera de Calle Femenino: Yésica Montoya

– Futsal: Valentín Peña.

– Fútbol Femenino Inferiores: Francisca Castillo (Club Social).

– Fútbol Inclusivo: Leandro Disanso. Recibieron una Mención Especial los dos equipos del Polideportivo participan de la Liga de Fútbol Inclusivo en Moreno. Y Walter Cellillo.

– Fútbol Infantil: Uriel López.

– Fútbol Primera Femenino: Veronica Etchart (Club Ever Ready).

– Fútbol Primera Masculino: Jorge Calabrese (Club Sarmiento).

– Fútbol Señor: Sebastián Suárez (FCG).

– Gimnasia Artística: Luna Berardi.

– Golf: Felicitas Trigo.

– Handball: Franco Ortiz.

– Hockey: Ana Clara Bonavita.

– Karting: Facundo Bachini.

– Natación: Lucia Olguín

– Náutica: Jorge Tamagno.

– Exploración Deportiva: Juan José Ferrer.

– Padel Femenino: Flavia Ramos.

– Padel Masculino: Emilio Benítez. Recibió Mención Especial Facundo Lazarte.

– Patín: Sofía Reynoso. Recibió Mención Especial Josefina Equiza.

– Pelota Paleta: Carlos Alejandro Ocerin.

– Pruebas Combinadas: Damián Mazotti.

– Rugby Juveniles: José Camarena.

– Rugby Plantel Superior: Pablo Lopreitto.

– Rural Bike: María Fernanda Echarren.

– Skate: Lucia Pérez Eduard.

– Softbol: Ana Rodríguez Carro. Recibió Mención Especial Nahuel Pepe.

– Tenis Juveniles: Felipe Sachella.

– Tenis Señor: Francisco Ciancio.

– Tenis Damas: Ana Roncoroni. Recibieron Menciones Especiales: Néstor Olguín, Noelia Ibáñez y Roberto Larrouy.

– Trail Running Masculino: Ciro Cardenas.

– Ultra Trail Femenino: Jimena Racioppe.

– Ultra Trail Masculino: Federico Irigoyen.

Luego, se entregaron Reconocimientos a diferentes personas destacadas del deporte local:

– Miguel Burgos (Artes Marciales).

– Diego Echeverria: (Softbol y Béisbol).

– Jorge Celillo (Fútbol).

– Jonathan “El Potro” Eniz (Boxeo).

– Germán Rodríguez (Softbol).

– Daniel Ulises Derdoy (Básquet).

– Horacio Iturrez (Fútbol).

Finalmente fue elegido por la Prensa local Andre Aguirre, como el Mérito Deportivo destacado del año 2023. André es Cinturón Negro Segundo Dan, alumno del Centro Profesional de Taekwondo Filial Dolores. Con más de 10 años en la disciplina se consagró como cuádruple Campeón Nacional, Cuádruple Campeón Metropolitano, Campeón Sudamericano, Campeón Panamericano, representando y dejando en lo más alto a Dolores y al país. A su vez estará representando a la ciudad en el Torneo Sudamericano en Paraguay y en la Copa del Mundo.