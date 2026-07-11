Esclarecen el homicidio de un jubilado en Las Toninas: dos aprehendidos tras la investigación

La investigación por la desaparición de un hombre de 71 años en la localidad de Las Toninas derivó en el esclarecimiento de un homicidio y la aprehensión de dos personas, un adolescente de 17 años y un hombre de 31, quienes quedaron a disposición de la Justicia. La causa es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de La Costa con intervención de DDI La Costa (DDI Dolores), Conjuntamente Comisaria Las Toninas – Científica La Costa, distintas áreas policiales y judiciales.

El caso comenzó a investigarse luego de un incendio registrado en la vivienda de la víctima. En un primer momento solo se constataron daños materiales y no se encontró a su propietario. Días después apareció abandonada la camioneta que utilizaba habitualmente, mientras que los testimonios indicaban que había regresado caminando hacia su domicilio, sin que volviera a ser visto. Ante esa situación se activó el protocolo de búsqueda.

Con el avance de la investigación, el análisis de cámaras de seguridad y nuevas declaraciones testimoniales, la principal hipótesis pasó a ser la de un homicidio. Durante un amplio rastrillaje realizado entre Las Toninas y la Ruta Provincial 11, con la participación de Bomberos, Defensa Civil, Policía Científica y un equipo especializado con perros de búsqueda de restos humanos, fue hallado un cuerpo enterrado en un médano. Posteriormente se confirmó que correspondía al hombre desaparecido.

Las tareas investigativas permitieron detectar contradicciones en los relatos de dos personas que mantenían una relación frecuente con la víctima. A partir de ello, la Justicia ordenó sus aprehensiones y una serie de allanamientos en distintos domicilios de Las Toninas, donde se secuestraron teléfonos celulares, herramientas, una computadora portátil, una cadena de oro y otros elementos de interés para la causa, además de una frazada con manchas hemáticas que será sometida a pericias.