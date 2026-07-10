Milei anticipó una dura pelea en el Congreso por la reforma del Banco Central y defendió el “shutdown” estatal

El Presidente de la Nación ratificó los cambios que impulsa en la Carta Orgánica del Banco Central y admitió que el debate generará resistencia parlamentaria. Además, defendió la incorporación de un mecanismo de “shutdown” para impedir gastos por encima de los recursos disponibles, cuestionó a gobernadores y dirigentes opositores y volvió a denunciar intentos de desestabilización contra su Gobierno.

El presidente Javier Milei volvió a poner en el centro de la agenda política y legislativa la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), una de las iniciativas que considera pilares de su programa económico y que, según admitió, promete abrir una nueva batalla en el Congreso.

Durante una entrevista concedida a Radio NOW este viernes feriado, el mandatario sostuvo que las modificaciones impulsadas por el kirchnerismo en la autoridad monetaria permitieron financiar el déficit fiscal mediante la emisión de dinero y calificó ese esquema como “un disparate”.

Milei anticipó que el tratamiento legislativo de la reforma provocará fuertes discusiones parlamentarias. “Habrá ruido en el Congreso”, señaló, al tiempo que desafió a diputados y senadores que se opongan a la iniciativa a explicar por qué consideran necesario mantener el actual régimen.

La propuesta oficial apunta a redefinir las funciones del Banco Central y limitar de manera estricta la posibilidad de emitir moneda para asistir al Tesoro. Según explicó el Presidente, el organismo debería concentrarse exclusivamente en preservar el valor de la moneda, eliminando los objetivos múltiples que contempla la legislación vigente.

En ese sentido, planteó que otro de los ejes centrales de la reforma será prohibir de forma absoluta cualquier mecanismo de financiamiento al Estado nacional. Para el jefe de Estado, el déficit fiscal constituye la principal causa de la decadencia económica argentina y del fenómeno inflacionario que afectó al país durante décadas.

La iniciativa también contempla reforzar la autonomía institucional de la entidad monetaria, dificultando la remoción de sus autoridades y eliminando herramientas que, a juicio del oficialismo, facilitaron la utilización política del Banco Central.

Otro de los puntos que Milei defendió con énfasis fue la incorporación de un mecanismo de “shutdown” o cierre automático del Estado cuando los recursos presupuestarios resulten insuficientes para afrontar los gastos previstos.

El Presidente argumentó que esa herramienta busca impedir que futuros gobiernos sostengan presupuestos deficitarios mediante la subestimación de gastos o la sobreestimación de ingresos. “Quien está en contra del shutdown está a favor de presupuestos desequilibrados”, afirmó.

La propuesta ya generó reparos en distintos sectores políticos, incluyendo algunos gobernadores y dirigentes que integran el espacio oficialista ampliado. No obstante, Milei insistió en que se trata de una medida indispensable para preservar el equilibrio fiscal, al que definió como una condición innegociable de su programa económico.

En el plano político, el mandatario volvió a confrontar con la oposición y denunció que durante su gestión existieron intentos de frenar o desarticular su proyecto de gobierno. Según expresó, desde el Congreso se impulsaron iniciativas destinadas a afectar el rumbo económico de la administración libertaria.

Según Milei, sus logros fueron “a pesar de la oposición destructiva, a pesar de los periodistas, a pesar de los que intentaron un golpe de Estado, a pesar de los empresarios que quisieron romper el modelo, a pesar de los economistas que llamaban al fin del mundo. Es decir que, a pesar de todo, lo logramos”.

Asimismo, destacó los resultados electorales obtenidos por La Libertad Avanza en los últimos comicios y sostuvo que, de haberse tratado de una elección presidencial, el oficialismo habría conseguido imponerse en primera vuelta.

Milei vinculó la reforma del Banco Central con una estrategia más amplia de crecimiento económico diseñada junto a Demian Reidel, destinada a consolidar el equilibrio fiscal y monetario. Según afirmó, las medidas implementadas por su administración permitieron corregir desequilibrios acumulados durante años y sentar las bases para una expansión sostenida de la actividad económica.

Aunque buena parte de la entrevista estuvo enfocada en la agenda económica e institucional, el Presidente también se permitió una referencia al Mundial de fútbol. Consultado sobre las posibilidades de la Selección Argentina frente a Suiza, expresó su confianza en el equipo de Lionel Scaloni y aseguró que su optimismo se apoya en contar con “el mejor jugador de todos los tiempos”, en alusión a Lionel Messi. Parlamentario.