¡A semifinales! Argentina venció en el alargue a Suiza por 3 a 1

Tras igualar en los 90 minutos, la Albiceleste impuso su jerarquía con los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez para meterse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo

A fuerza de jerarquía individual y un recambio determinante en el alargue, Argentina venció 3-1 a Suiza tras igualar 1-1 en los 90 minutos y sacó boleto a las semifinales del Mundial. La Scaloneta volvió a dar una muestra de carácter en el momento más caliente para volverse a meter entre los mejores cuatro por segunda vez consecutiva.

El partido comenzó con ambas selecciones intercambiándose la posesión de la pelota. Los suizos buscaban lastimar a través de los costados, mientras que la Albiceleste trataba de replegarse rápido para no sufrir daños en defensa.

Granit Xhaka seguía de cerca a Leandro Paredes para dificultar la salida de la selección. Suiza encontraba mayores espacios para avanzar por el sector izquierdo, que estaba Nahuel Molina.

A los 10 minutos, Argentina abrió el marcador. Lionel Messi ejecutó el tiro de esquina desde la izquierda y encontró a Alexis Mac Allister en el primer palo, que desvió la pelota con su cabeza para anotar el primer gol.

Luego del gol, Suiza seguía dominando la posesión, pero seguía teniendo dificultad para generarle problemas al Dibu Martínez. En cambio, los argentinos alternaban los momentos en los que adelantaban sus líneas para presionar la salida rival.

El primer remate de los suizos llegó recién a los 20 cuando Djibril Sow se animó a patear desde afuera del área, pero el arquero argentino lo contuvo sin dificultad. No obstante, los europeos empezaron a cortar con más infracciones los avances de la selección para frenar su crecimiento en el partido.

Luego de la pausa de hidratación, Argentina cedía la posesión y esperaba a Suiza en su propio campo. Sobre la media hora de juego, Dibu Martínez respondió con una rápida salida tras un pase filtrado para Breel Embolo. Lisandro Martínez no llegó a cortar la acción, pero el arquero achicó con precisión y se quedó con la pelota antes de la definición del delantero suizo.

Cerca del descanso, los argentinos tenían dificultades para sostener la posesión mientras que los europeos movían la pelota en busca de espacios. De todas formas, la defensa argentina respondía con solidez y mantenía la ventaja.

En el comienzo del segundo tiempo, Suiza no tenía velocidad ni desborde para dañar el bloque bajo de Argentina. En una aproximación, Messi filtró un pase al hueco para Nahuel Molina, que se precipitó con un disparo raso demasiado cruzado fuera del área, cuando tenía a Julián Álvarez solo esperando.

Con el correr de los minutos, Argentina se acomodaba en el campo con varias salidas largas de Dibu Martínez para superar la presión de Suiza, el equipo de Scaloni logra instalarse con mayor frecuencia en campo rival y jugar más lejos de su arco.

A los 15 minutos, el arquero argentino evitó el empate con una gran atajada tras un cabezazo de Breel Embolo que le ganó en el salto a Lisandro Martínez luego de un centro desde la izquierda. El jugador del Aston Villa comenzó a tener más trabajo y volvió a ser decisivo luego de atajar un cabezazo de Dan Ndoye.

No obstante, sobre los 22, Suiza llegó a la igualdad. Ndoye desbordó por la izquierda, superó a Molina con una pared y definió entre las piernas del Dibu Martínez para empatar el partido.

Luego del empate, los suizos se quedaron con un jugador menos. Embolo simuló una falta de Paredes y el árbitro, a instancias del VAR, le sacó la segunda amarilla.

Sobre el final, Argentina tenía el dominio del partido y buscaba aprovechar la superioridad numérica para evitar el alargue. Sin embargo, mostraba un ritmo bajo y esperaba que Messi pudiese marcar la diferencia. Suiza se refugiaba en un 5-3-1 para aguantar cerca del área de Gregor Kobel.

A los 44 minutos, Nicolás González llegó con lo justo a un centro pasado y devolvió la pelota hacia el medio. Mac Allister conectó de cabeza, pero su remate se desvió y salió junto a un palo. En el tiempo de descuento, Messi recibió en la frontal, amaga a disparar de zurda, recortó a dos defensores y remató de diestra que se va pegado al palo por fuera.

La última ocasión, antes del alargue, volvió a ser para Argentina. Tras un córner de Lionel Messi desde la izquierda, Lisandro Martínez conectó una tijera al segundo palo y obligó a una gran atajada de Kobel, que mantuvo el empate cuando se jugaba el tiempo adicionado.

En el alargue, Scaloni decidió que ingresara Thiago Almada para refrescar el ataque. El jugador del Atlético de Madrid contó con una clara ocasión para anotar, pero su disparó se marchó desviado. Los argentinos acorralaban a Suiza, manejaban la pelota en campo rival y buscaban los espacios, pero carecían de claridad en el último tercio.

A ocho minutos del final, Argentina se puso arriba del marcador. Julián Álvarez recibió fuera del área y sacó un remate colocado que se metió en el ángulo para establecer el 2-1. En el tiempo de descuento, el equipo argentino sentenció el resultado. Almada quedó mano a mano, no pudo resolver ante el arquero y el rebote le quedó a Lautaro Martínez, que solo tuvo que empujar la pelota para certificar el pase a las semifinales.