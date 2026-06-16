ARCA intimó a miles de trabajadores por deducciones irregulares en Ganancias

El organismo detectó inconsistencias en gastos declarados por empleados para reducir el Impuesto a las Ganancias. La mayoría de los casos está vinculada a compras de indumentaria y equipamiento laboral.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició una fiscalización masiva orientada a revisar los conceptos que los empleados en relación de dependencia utilizan para disminuir el pago del Impuesto a las Ganancias. A través de un cruce sistémico de información, el fisco nacional detectó un volumen de irregularidades superior al promedio habitual y comenzó a enviar miles de notificaciones electrónicas a los domicilios fiscales de los contribuyentes.

Según confirmaron fuentes de ARCA a Infobae, las mayores inconsistencias se concentraron en los gastos de adquisición de indumentaria y equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo. Al tratarse de un concepto deducible que carece de un tope nominal estricto -a diferencia de otras cargas-, el organismo identificó abusos y desvíos en los montos informados. Ante este escenario, las autoridades optaron por abrir una instancia de “regularización temprana”, invitando a los asalariados a rectificar sus datos de manera voluntaria antes de avanzar con intimaciones de carácter punitivo.

Los detalles del cruce de datos y el rol del Formulario 572

El foco del control oficial estuvo puesto sobre la información que los propios trabajadores cargaron en el Formulario 572 Web (SiRADIG-Trabajador) correspondiente al período fiscal 2025, cuyo plazo de presentación general venció el pasado 31 de marzo de 2026. El fisco contrastó esas declaraciones con los registros de facturación electrónica y las liquidaciones anuales que las empresas presentan en su rol de agentes de retención.

Especialistas en materia tributaria explicaron que, además de las prendas de vestir y el equipamiento laboral, existen otros rubros recurrentes que suelen activar las alertas automáticas de ARCA por inconsistencias:

Sociedades de Garantía Recíproca (SGR): El organismo cruza de forma directa los aportes declarados por el empleado contra los balances de las propias SGR para comprobar si la inversión financiera existió o si se informó un gasto ficticio.

Cajas previsionales y aportes locales: Se auditan bajo estrictos criterios de razonabilidad las deducciones destinadas a cajas de previsión provinciales o municipales.

Cargas de Familia: Se detectan desvíos cuando un empleado deduce a su cónyuge o familiares a cargo a pesar de que estos perciben ingresos anuales que superan el mínimo no imponible fijado por ley.

En inspecciones de períodos anteriores, los sabuesos fiscales llegaron a detectar que contribuyentes intentaron deducir la compra de vehículos particulares camuflados dentro del concepto sin límite de “indumentaria y equipamiento de trabajo”.

Cómo resolver la intimación sin complicar el período fiscal siguiente

Para los empleados que ya visualizaron la notificación en su Domicilio Fiscal Electrónico, los analistas tributarios señalan que existen dos caminos técnicos para encuadrar la situación y saldar la diferencia del impuesto no retenido:

Abono directo mediante VEP (Recomendado): Consiste en calcular el impuesto remanente derivado de la deducción mal cargada y cancelarlo mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP). Esta vía extingue el reclamo administrativo de forma rápida y evita que el contribuyente deba presentar una declaración jurada determinativa.

Presentación de Declaración Jurada Completa: Implica reajustar de forma integral el impuesto y saldar el remanente. Sin embargo, los tributaristas advierten que esta alternativa puede acarrear un perjuicio financiero extra, ya que el sistema de ARCA podría recalcular de manera automática la base imponible y exigir el pago de anticipos del Impuesto a las Ganancias para el período fiscal del año próximo.