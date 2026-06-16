El Gobierno designó jueces y vocales para diferentes tribunales y juzgados

Así se informó a través del Boletín Oficial firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El presidente Javier Milei designó nuevos jueces y vocales para diferentes tribunales y juzgados de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, según se informó este martes a través del Boletín Oficial.

Se indicó que se nombró “Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, al doctor Claudio Ricardo Silvestri y Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10 de la Capital Federal al doctor Diego Allievi”.

Además, en diversos decretos se oficializaron los siguientes nombramientos: “Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal a la doctora Paula Fuertes; Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, al doctor Pablo Ezequiel Wilk y Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal a la doctora Soledad Eugenia Mariño”.

“Nómbrase Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal al doctor José Miguel Guerrero; Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 62 de la Capital Federal a la doctora Laura Wiszniacki y Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal a la doctora María Gloria Capanegra”, señalaron otros informes.

En cuanto a los vocales, fueron designados: “Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala E, la doctora Analía Victoria Romero; Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sala I, el doctor Laureano Alberto Durán y Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de La Capital Federal, Sala B el doctor Jorge Djivaris”.

La semana pasada el Gobierno había oficializado a Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, al frente del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

Además, se oficializó a Walter Alberto Rodríguez, para el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de esa jurisdicción, y a Santiago Joaquín Saux para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela.