De Mar del Plata a París: ¡Horacio Zeballos bicampeón de Roland Garros!

En pareja con el catalán Marcel Granollers, el tenista de Mar de Plata repitió el triunfo en París. Es el tercer Grand Slam de Horacio Zeballos de los últimos cinco que disputó.

El marplatense Horacio Zeballos, en pareja con el español Marcel Granollers, consiguió lo que nadie lograba desde 2013: ganar por segundo año consecutivo en el torneo de dobles de Roland Garros, el tercer Grand Slam del año, al vender a la dupla Harri Heliovaara (Finlandia) y Henry Patten (Gran Bretaña) por 6-4, 6-2, en una hora y 16 minutos.

La segunda en Paris

Con 41 (Zeballos) y 40 años (Granollers), los flamantes bicampeones en París repitieron la hazaña de que los hermanos Bob y Mike Bryan lo hicieron por última vez hace 13 años. Son la quinta pareja que repite título en París dos años consecutivos.

La dupla hispano-argentina se ha consolidado como una de las parejas más temidas en los Grand Slam, alzándose con tres de los últimos cinco majors: Roland Garros 2025, US Open 2025 y Roland Garros 2026. Además, tanto en Wimbledon 2025 como en el Abierto de Australia 2026 llegó a la semifinal.

En la final francesa 2026, Zeballos y Granollers se encontraron muy cómodos al resto -ganaron el 54% de los puntos a la espera del servicio- y convirtieron 5 de las 11 oportunidades de quiebre que disfrutaron, según las estadísticas Infosys ATP.

Sin títulos en 2026 hasta este sábado, tras caer en las finales de Dallas y el ATP Masters 1000 de Roma, Granollers y Zeballos levantaron en París su título 16 como equipo.