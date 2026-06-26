¡Celebremos juntos los 210 años de nuestra Independencia!

Tordillo – Este 9 de julio te invitamos a compartir una jornada especial para homenajear una fecha fundamental de nuestra historia y disfrutar en comunidad.

– Plaza Central

-10:30 hs. – Acto Protocolar

A continuación: Desfile Cívico, Institucional y Tradicionalista.

-Shows en vivo: 12 Mundos (Cover Rock) 🪗 La Nico Folk (Folclore) – Loco García (Cover Rock Nacional) – Gisela Juárez –

La Bonita (Cumbia y cuarteto).

Además, durante toda la jornada podrás recorrer la Feria de artesanos, emprendedores y puestos gastronómicos, con propuestas para toda la familia.

¡Te esperamos para vivir juntos una verdadera fiesta patria, con música, tradiciones y el orgullo de ser argentinos!