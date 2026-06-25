Casi un 15% menos de argentinos viajaron al exterior en mayo

Si bien aumentaron los ingresos al país, el incremento no fue suficiente y la balanza turística volvió a ser deficitaria en el quinto mes.

La cantidad total de argentinos que salieron del país durante mayo fue de 1.122.100, lo que representó una caída del 14,6% contra el mismo mes de 2025.

Dentro de las salidas totales, 661.900 fueron turistas y 460.200 excursionistas.

Del otro lado, ingresaron un total de 675.100 personas durante el quinto mes del año y subió 17,8% en comparación con el mismo mes del último año: 379.900 turistas y 295.300 excursionistas.

Los datos se desprenden de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Continúa el déficit turístico

El informe muestra un incremento del número de personas que ingresaron al país y una disminución de las que salieron. Sin embargo, el saldo de mayo volvió a ser negativo en 446.900 personas.

La tendencia continúa siendo marcada: desde enero, la brecha entre el turismo receptivo y emisivo muestra una desaceleración, aunque todavía no es suficiente para lograr anotar un saldo positivo. Esto, a su vez, genera un menor ingreso de divisas para el país.

El período enero-mayo cerró con un ingreso de 2.568.700 extranjeros y una salida de 5.881.700 turistas, por lo que el saldo total fue de 3.312.900 personas menos que en el mismo período del último año y se mantuvo el déficit marcado.

Turismo receptivo

Del total de los 675.100, el 64,2% provino de los países limítrofes:

El 22,9% lo hizo desde Brasil.

El 15,7% lo hizo desde Uruguay.

El 14,5% lo hizo desde Chile.

En cuanto a las vías de acceso, el mayor ingreso lo ocupó la terrestre con más de 400.000 arribos:

401.100 personas por vía terrestre (+13% interanual).

211.500 por vía aérea (+25,8% interanual).

62.600 por vía fluvial/marítima (+25,6% interanual).

Turismo emisivo

De los 1.122.100, el 61,4% optó por salir hacia los países que limitan con Argentina:

El 20,7% lo hizo hacia Brasil.

El 16,8% lo hizo hacia los que integran el bloque “Restos de América”.

El 15,5% lo hizo hacia Chile.

Al igual que el receptivo, la vía terrestre volvió a ser la más elegida por los argentinos al momento de partir del país:

654.300 personas por vía terrestre (-20,5% interanual).

383.800 por vía aérea (-0,3% interanual).

84.000 por vía fluvial/marítima (-21,1% interanual).