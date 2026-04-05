“Se escuchó la descarga”, el estremecedor relato de un vecino del nene que murió electrocutado en Tucumán

Avanza la investigación para determinar cómo se produjo la muerte del chico de 12 años, quien se electrocutó al tocar un poste de luz mientras jugaba con amigos en medio del temporal.

El duro testimonio de un vecino que presenció la muerte del niño de 12 años que se electrocutó al tocar un poste de luz en Tucumán durante el fuerte temporal.

“Los nenes estaban jugando en la calle, la usaban como si fuera una pileta. Ese poste ya daba descargas; varias personas que pasan a correr lo habían tocado y sentían corriente”, relató Juan.

Según relato el vecino, la víctima, identificado como Lisandro, se resbaló por el agua y, al intentar sostenerse, se agarró de un poste de luz: “Lo tocó y se electrocutó. Lo vimos con impotencia porque no podíamos hacer nada. Se escuchó la descarga, fue muy shockeante”, contó en diálogo con TN.

El niño, de 12 años, fue identificado como Lisandro y vivía en la zona sur de San Miguel de Tucumán. Según relataron vecinos, era un chico conocido en el barrio, que solía jugar en la calle con sus amigos.

Temporal en Tucumán: familias aisladas, rutas cortadas y graves destrozos

Un fuerte temporal azotó en las últimas horas a Tucumán, especialmente en el sur de la provincia, donde varias familias quedaron atrapadas en sus casas por el desborde de los ríos.

Ante el avance del agua, vecinos de las zonas más afectadas pidieron ayuda urgente y reclamaron lanchas o cualquier tipo de embarcación para evacuar a quienes permanecían aislados y sin posibilidad de salir por sus propios medios. Según detallaron autoridades locales, uno de los puntos más comprometidos es La Calera, donde el desborde del río Medina dejó caminos completamente intransitables. A esto se sumó la crecida del río Chirimayo, cuyo caudal socavó la estructura del puente principal en Alpachiri y obligó a interrumpir la circulación en la ruta nacional 65.

Además, la Dirección Provincial de Vialidad informó que el temporal provocó cortes en la ruta 307, donde el arrastre de sedimentos y materiales bloqueó distintos tramos de la calzada. “La creciente del Chirimayo fue muy fuerte, tiró árboles y destruyó las defensas del pueblo”, señalaron, y explicaron que las lluvias intensas en áreas altas como Las Estancias agravaron la situación y generaron momentos de gran preocupación entre los vecinos.

En localidades como Villa Quinteros y en el departamento Chicligasta, el agua ingresó a las viviendas, mientras que la crecida del arroyo Barrientos complicó aún más las tareas de asistencia y rescate.

En tanto, en San Miguel de Tucumán tampoco se registraron importantes anegamientos, especialmente en los sectores norte y sur de la ciudad, con fuertes complicaciones en la zona de la Terminal de Ómnibus sobre la avenida Brígido Terán.

Si bien regía una alerta amarilla, la intensidad del fenómeno superó las previsiones y golpeó con fuerza a Alpachiri y localidades cercanas.