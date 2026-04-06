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Persecución en Ruta 2: dos jóvenes aprehendidos con un auto robado

Dos jóvenes de 24 y 21 años fueron aprehendidos tras una persecución que se inició en Chascomús y finalizó sobre la Autovía 2.
El hecho ocurrió cuando personal de la SUBDDI Chascomús intentó identificar en la zona de Libres del Sur y Hudson a un Chevrolet Celta negro que circulaba sin chapas patentes. Al advertir la presencia policial, los ocupantes emprendieron la fuga a alta velocidad.
La persecución continuó por Ruta 2 en dirección a la Costa Atlántica, donde se montó un operativo cerrojo con personal de Seguridad Vial Chascomús, Lezama y efectivos de motorizada a la altura de Lezama.
Finalmente el vehículo fue interceptado tras despistarse en el cantero central, y los ocupantes fueron detenidos cuando intentaban huir a pie.
Al verificar los datos del rodado se constató que tenía pedido de secuestro activo por hurto de automotor, solicitado por la UFI N° 9 de La Plata.
Los jóvenes quedaron aprehendidos por “Desobediencia y Encubrimiento” y el vehículo fue secuestrado, con intervención de la Justicia del Departamento Judicial Dolores.
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