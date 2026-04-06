Mar del Plata: Persecución policial, choque brutal y un motochorro perdió un pie

El conductor de una motocicleta robada sufrió la amputación de su pie derecho tras colisionar contra un auto durante un seguimiento policial. En el lugar secuestraron un arma de fuego con numeración suprimida.

Un hombre de 39 años perdió su pie derecho tras protagonizar un violento choque con una motocicleta que había robado minutos antes. El hecho incluyó además el secuestro de un arma de fuego y derivó en imputaciones judiciales para los involucrados.

El episodio se inició cerca de las 11.50, cuando en Constitución al 7500 una pareja sustrajo una moto Bajaj Dominar negra y de inmediato se dio aviso a la policía, que no encontró a los delincuentes. Así, personal del Comando de Patrullas, apoyado por las Cámaras del Centro de Monitoreo, dispuso un seguimiento por distintas calles de la ciudad, perdiéndose momentáneamente el rastro de los sospechosos.

Según informaron, minutos después, tras oír un fuerte impacto en la intersección de Marcos Sastre y Alice, los policías constataron que la motocicleta había colisionado contra un automóvil Volkswagen Passat.

Como consecuencia del siniestro, el conductor de la moto sufrió la amputación de su pie derecho y fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internado en estado delicado. Su acompañante, una joven de 21 años, también fue derivada al nosocomio con politraumatismos, aunque fuera de peligro.

El automóvil involucrado era conducido por un hombre de 75 años, quien fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo de 0,26 g/l. Por este motivo fue imputado por lesiones culposas, sin que se adoptaran medidas restrictivas de su libertad.

En el lugar del hecho, además, los efectivos secuestraron un arma de fuego tipo pistola calibre .22 con numeración suprimida. A raíz de ello se inició una causa por portación ilegal de arma de uso civil y encubrimiento.

En cuanto a los ocupantes de la motocicleta, el conductor fue imputado por encubrimiento y portación ilegal de arma de uso civil, mientras que la acompañante quedó imputada por encubrimiento. Ambos permanecen a disposición de la Justicia y supeditados a su evolución médica, previéndose el traslado de la mujer a la Unidad Penal Nº 50 de Batán en caso de recibir el alta.

Intervienen en la causa la UFIJE de Delitos Culposos, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, y la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, quienes avalaron el procedimiento y dispusieron las diligencias de rigor.

La Capital