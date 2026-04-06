La Ciudad eliminará definitivamente sus planes sociales

El programa está centrado en la capacitación y la inserción laboral y alcanza a 5.000 personas. Nación avanza con una medida similar.

El Gobierno de la Ciudad anunció que eliminará los planes sociales y los reemplazará un programa de capacitación y empleo. La medida alcanzará a unas 5 mil personas y prevé una transición de un año. Incluye pagos directos sin intermediarios, formación obligatoria y articulación con el sector privado para facilitar la inserción laboral.

“Chau intermediarios”, escribió en redes sociales el jefe de Gobierno, Jorge Macri. La medida, en sintonía con la que tomó el Gobierno nacional, fue efectivizada a través de un decreto firmado por el mismo mandatario de la Capital Federal y consta del traspaso “de un esquema asistencial a uno orientado a la generación de empleo y autonomía económica”.

“Es una política social justa que no condena a las personas al asistencialismo y que, por intermedio del trabajo, les da libertad y dignidad”, indica el comunicado oficial. Además, el texto explica que la medida alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual.

Según se informó, en el proceso de revisión se detectaron y eliminaron 1.274 beneficiarios irregulares. “El sistema implicaba unos $10 mil millones anuales y 85 convenios que ahora serán dados de baja”, reportó el gobierno porteño.

La medida busca “dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaba en todos los casos a quienes realmente lo necesitan”. Representa, indicó el comunicado, el fin de los intermediarios y del negocio de los “gerentes de la pobreza”.

“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, escribió Macri.

Ya sin los intermediarios, indicó el Ejecutivo de la Ciudad, los pagos se realizarán de manera directa a los beneficiarios, lo que permitirá mejorar el control y la transparencia. Además, se fijarán criterios claros de permanencia, como requisitos de residencia, situación socioeconómica y nivel de ingresos.