Fuerte caída de la coparticipación: advierten por el desfinanciamiento de provincias y municipios

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, alertó sobre una baja real del 8% en marzo y un deterioro sostenido de los recursos que impacta en todo el territorio.

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, advirtió sobre la profundización del desfinanciamiento que afecta a las provincias y municipios argentinos, a partir de la caída sostenida de los recursos coparticipables.

Según detalló, durante marzo la coparticipación federal registró una baja real del 8%, en un contexto que refleja el deterioro de la actividad económica a nivel nacional.

En términos nominales, las provincias recibieron alrededor de $4,5 billones, una cifra que, ajustada por inflación, se ubica en niveles similares a los de marzo de 2020, en el inicio de la pandemia.

El impacto es particularmente significativo en la provincia de Buenos Aires, que sufrió una pérdida estimada de $80.000 millones en comparación con 2025, y de más de $200.000 millones respecto del promedio histórico.

A nivel general, la caída de los recursos coparticipables en las 24 jurisdicciones ronda el 15% en relación al promedio del período 2019-2023, lo que evidencia la magnitud del ajuste.

“No hay señal más clara del estado de la actividad: los números de marzo confirman con crudeza lo delicado de la situación”, sostuvo López.

En ese sentido, remarcó que las provincias vienen realizando “los mayores esfuerzos” para sostener sus cuentas, aunque advirtió que sin un cambio en las políticas nacionales no hay perspectivas de recuperación, lo que también repercute en las finanzas de los municipios.