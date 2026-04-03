Denuncian ante la Justicia posible campaña para “desestabilizar” al Gobierno de Milei: apuntan a Rusia

La presentación señala “la difusión organizada de contenidos falsos o manipulados, con financiamiento externo”

El abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal “por averiguación de ilícito ante indicios serios de injerencia extranjera en el sistema informativo argentino y generar desestabilización en el Gobierno” de Javier Milei, a la vez que indicó que “no puede admitirse la posible intervención de estructuras vinculadas a otro país en la formación de la opinión pública”.

Así lo señaló el letrado a través de un mensaje que difundió en su cuenta en X en el que manifestó: “Presenté una denuncia penal por averiguación de ilícito ante indicios serios de injerencia extranjera en el sistema informativo argentino y generar desestabilización en el gobierno del presidente Javier Milei”.

“En un Estado constitucional de derecho no puede admitirse -ni relativizarse- la posible intervención de estructuras vinculadas a otro país en la formación de la opinión pública. Mucho menos cuando existen antecedentes periodísticos convergentes y un comunicado oficial del propio sistema de inteligencia que refuerza la gravedad de los hechos. Esto debe investigarse”, añadió.

Además, señaló que “la difusión organizada de contenidos falsos o manipulados, con financiamiento externo y alcance regional, no es un fenómeno menor: impacta directamente en el debate público y, en contextos electorales, puede incidir en la voluntad popular. Estamos frente a una cuestión que compromete reglas esenciales del sistema democrático”.

“Por eso, la intervención del Poder Judicial no es opcional: es una responsabilidad”, aseveró y agregó: “Investigar, esclarecer y determinar responsabilidades -sean por acción, omisión o incluso por haber sido instrumentalizados- es lo que corresponde. La soberanía institucional también se protege”.

En tanto, según se informó, la denuncia fue presentada por mail este viernes ante la Justicia Federal y el impulso de la causa se fundamenta en un comunicado de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) con fecha del 2 de abril de 2026 que fue citado por Monastersky en el que ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos, con recursos internacionales y nexos en Argentina.

El Dia