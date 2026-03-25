Villarruel conmemoró el Día del Niño por Nacer: “La grandeza de nuestra Patria comienza con la familia“

Recomendó un libro sobre el tema en su cuenta de X.

La vicepresidenta Victoria Villarruel conemoró este miércoles el Día del Niño por Nacer y destacó la importancia de “la defensa de la vida”.

La dirigente utilizó su cuenta de X para recomendar el libro “Políticas para cuidar la vida”, que se publicó en el Senado “con todas las disertaciones de especialistas de nuestro país”.

“El libro podrán descargárselo ingresando al QR, siendo un material imperdible para conocer todos los aspectos de la defensa de la vida”, sostuvo Villarruel.

En el mismo posteo citó un extracto de sus propias palabras que figuran en la recopilación de textos.

“La promoción de la familia es uno de los factores que nos permitirá mejorar la tasa de natalidad. Pero, además, la familia es la cuna de los valores culturales, el espacio de contención afectiva y la garantía de la solidaridad intergeneracional. La grandeza de nuestra Patria comienza con la familia”, sostuvo en aquel mensaje.