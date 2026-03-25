Una mujer murió tras ser atropellada al intentar cruzar la Ruta 2 en Coronel Vidal

Un trágico siniestro vial ocurrió este miércoles en la localidad de Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita, donde una mujer de 60 años falleció luego de ser atropellada cuando intentaba cruzar la Ruta 2.

El hecho se registró frente al acceso a la ciudad cabecera del distrito. Por causas que son materia de investigación, la mujer fue embestida por una camioneta 4×4 mientras intentaba atravesar la calzada, sufriendo heridas de gravedad.

Tras el impacto, personal médico de una ambulancia la asistió en el lugar y posteriormente la trasladó al hospital local. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la víctima falleció poco después.