Un choque fatal en la ruta 9 deja una joven muerta y una sobreviviente en estado crítico

Un camión embistió por detrás a un auto detenido por un desperfecto en el kilómetro 75, en Campana.

Una tragedia vial se desató en el kilómetro 75 de la Ruta 9, a la altura de Campana, cuando un camión embistió la parte trasera de un automóvil que se encontraba detenido sobre la banquina por un desperfecto mecánico, provocando la muerte instantánea de una joven y dejando a otra mujer en estado de extrema gravedad.

El vehículo, que trasladaba a dos jóvenes que acababan de arribar a la terminal de micros desde la provincia de Córdoba, quedó completamente destruido, atrapando a las ocupantes entre la carrocería y sus propias pertenencias.

“Las valijas también perjudicaron más allá del impacto” y que “hiceron que queden las personas aplastadas adentro”. Mientras los dos hombres que las acompañaban se encontraban fuera del habitáculo al momento de la colisión, observando con impotencia la escena, los Bomberos Voluntarios de Campana debieron trabajar de urgencia cortando los metales para liberar a la sobreviviente.

La magnitud del siniestro inicial generó un segundo incidente metros atrás, donde un camión impactó a otros tres vehículos que intentaban frenar ante el desastre, resultando en un choque en cadena que complicó aún más la situación logística en plena víspera de fin de semana largo.

La sobreviviente fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal San José en gravísimo estado, mientras la zona permanece resguardada a la espera de los peritajes de rigor, en una jornada marcada por el intenso flujo turístico.

NA