Tragedia en Ruta 2: un hombre murió tras ser embestido por un camión

Un trágico accidente se registró este viernes a la madrugada en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 50, en sentido ascendente hacia la Costa Atlántica, donde un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un camión.

El hecho ocurrió en jurisdicción del partido de Brandsen, donde personal que se hizo presente en el lugar constató la colisión de un vehículo Mercedes Benz modelo 1634, conducido por un hombre de 46 años, quien resultó ileso.

Por causas que aún se intentan establecer, el camión embistió a un masculino cuya identidad no pudo ser determinada en el lugar (NN), quien quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

Minutos después, una ambulancia de AUBASA arribó a la escena y la médica a cargo confirmó el fallecimiento de la víctima en el lugar.

En tanto, efectivos policiales llevaron adelante tareas de balizamiento para ordenar el tránsito, que se vio parcialmente afectado, con una de las vías lentas obstruida. Además, se aguardaba la llegada de peritos para avanzar con las actuaciones correspondientes.

La causa fue caratulada como homicidio culposo e interviene la justicia para determinar las circunstancias del hecho.