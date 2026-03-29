Temporal en Olavarría: calles anegadas, casas inundadas y alerta meteorológica

La tormenta golpeó durante la madrugada del domingo y afectó también a distritos vecinos. El fenómeno afectó también a Azul, Bolívar, Rauch y Saladillo. Hubo alerta por granizo y abundante caída de agua.

El paso de un fuerte temporal por la ciudad bonaerense de Olavarría dejó este domingo a la madrugada un escenario crítico con casas inundadas y calles completamente anegadas en diversos puntos estratégicos del casco urbano.

El fenómeno meteorológico, que también afectó a otros municipios bonaerenses del centro y el este provincial, obligó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir alertas urgentes por tormentas fuertes y lluvias intensas.

Según el organismo, distritos como Azul, Bolívar, Rauch y Saladillo, además de Olavarría, estuvieron bajo amenaza por la caída de agua y la ocasional presencia de granizo.

En la localidad olavarriense, los sectores que sufrieron las mayores complicaciones fueron los barrios Villa Floresta, Juan Martín de Pueyrredón y Mariano Moreno, pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En esas zonas, el sistema pluvial colapsó rápidamente debido a que las lluvias se desarrollaron en un corto período de tiempo, lo que provocó que el agua ingresara en los domicilios.

Ante esta situación, el Municipio implementó cortes en distintos sectores y solicitó expresamente a la población “evitar salir a la vía pública, salvo en casos de estricta necesidad”.

Desde la comuna también se hizo hincapié en la importancia de no circular para no entorpecer el escurrimiento del agua, advirtiendo que el tránsito podía “agravar los anegamientos y complicar las tareas de drenaje”.

Por su parte, el SMN mantuvo a la provincia bajo alerta naranja y amarilla, categoría que define a los “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Los vecinos reportaron graves dificultades para transitar durante toda la mañana, mientras los organismos oficiales monitorearon de forma constante la evolución del clima para garantizar la seguridad de la comunidad.