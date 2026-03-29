PortadaSociedad

Temporal en Olavarría: calles anegadas, casas inundadas y alerta meteorológica

La tormenta golpeó durante la madrugada del domingo y afectó también a distritos vecinos. El fenómeno afectó también a Azul, Bolívar, Rauch y Saladillo. Hubo alerta por granizo y abundante caída de agua.

El paso de un fuerte temporal por la ciudad bonaerense de Olavarría dejó este domingo a la madrugada un escenario crítico con casas inundadas y calles completamente anegadas en diversos puntos estratégicos del casco urbano.

El fenómeno meteorológico, que también afectó a otros municipios bonaerenses del centro y el este provincial, obligó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir alertas urgentes por tormentas fuertes y lluvias intensas.

Según el organismo, distritos como Azul, Bolívar, Rauch y Saladillo, además de Olavarría, estuvieron bajo amenaza por la caída de agua y la ocasional presencia de granizo.

En la localidad olavarriense, los sectores que sufrieron las mayores complicaciones fueron los barrios Villa Floresta, Juan Martín de Pueyrredón y Mariano Moreno, pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En esas zonas, el sistema pluvial colapsó rápidamente debido a que las lluvias se desarrollaron en un corto período de tiempo, lo que provocó que el agua ingresara en los domicilios.

Ante esta situación, el Municipio implementó cortes en distintos sectores y solicitó expresamente a la población “evitar salir a la vía pública, salvo en casos de estricta necesidad”.

Desde la comuna también se hizo hincapié en la importancia de no circular para no entorpecer el escurrimiento del agua, advirtiendo que el tránsito podía “agravar los anegamientos y complicar las tareas de drenaje”.

Por su parte, el SMN mantuvo a la provincia bajo alerta naranja y amarilla, categoría que define a los “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Los vecinos reportaron graves dificultades para transitar durante toda la mañana, mientras los organismos oficiales monitorearon de forma constante la evolución del clima para garantizar la seguridad de la comunidad.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

EDEA
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

PortadaSociedad

La vacuna que previene seis cánceres tiene cobertura baja y genera alarma sanitaria

InternacionalesPortada

Australia: El tormentón Narelle tiñó el cielo de rojo, arrasó con todo y dejó sin luz ni gas a una ciudad

Política EconomiaPortada

Golpe al bolsillo: Abril llega con fuertes subas en alquileres, luz, agua y prepagas

InternacionalesPortada

Cuba acusa a Estados Unidos de “mentir” sobre la crisis energética y apunta al bloqueo petrolero

PortadaSociedad

Córdoba. Capturaron una lampalagua de 2 metros en el patio de una casa

PortadaSociedad

Balcarce: se despistó en la Ruta 226 y terminó volcando en el interior del cementerio privado

Política EconomiaPortada

Para frenar las subas, el Gobierno cambia la norma de calidad de las naftas

Política EconomiaPortada

En cadena nacional, Milei calificó de “histórico” el fallo por YPF y volvió a criticar a Axel Kicillof y Cristina Kirchner

Política EconomiaPortada

Kicillof y el fallo por YPF: “Milei tendría que pedir perdón por apoyar a los fondos buitres”

DeportesPortada

Argentina venció 2 a 1 a Mauritania

InternacionalesPortada

Israel y EE.UU. atacan siderúrgicas clave de Irán en una escalada militar

Política EconomiaPortada

¿Conviene pasarse a GNC por el aumento de nafta? Cuánto cuesta un equipo y cuánto tarda en amortizarse

Mostrar más