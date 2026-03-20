PortadaSociedad

Rosario – Decidió prenderse fuego frente a la empresa donde trabaja por deuda salarial: está grave

Un hombre de 36 años se prendió fuego frente a una empresa en Rosario para reclamar el pago de una deuda salarial y permanece internado en grave estado.

El episodio ocurrió en el ingreso de un predio ubicado en la zona oeste de la ciudad, sobre la avenida Provincias Unidas al 3200. Según la reconstrucción del caso, el trabajador se presentó en el lugar con un bidón de combustible y un encendedor, y se atrincheró en una garita de seguridad mientras exigía el cobro de dinero que, según denunció, le adeudaban desde hacía meses por tareas como vigilador tercerizado.

Personal policial, bomberos y una ambulancia acudieron tras el alerta e intentaron negociar para evitar una escalada del conflicto. Sin embargo, en medio del operativo, el hombre se roció con combustible y se prendió fuego. Las llamas se expandieron rápidamente y también provocaron heridas leves en al menos tres efectivos que intervenían en el lugar.

Tras el hecho, fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde quedó internado en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria y quemaduras de gravedad.

De acuerdo a las primeras versiones, el reclamo del hombre estaba vinculado a una deuda por trabajos realizados, aunque desde la empresa sostuvieron que el pago ya había sido efectuado. La investigación continúa para determinar las circunstancias del caso

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

EspectaculosMar del PlataPortada

A 30 años de su último recital en la ciudad, Soda Stereo vuelve a convocar a Mar del Plata

Política EconomiaPortada

Macri: “El PRO existe para garantizar que el país no retroceda”

Política EconomiaPortada

Exigen explicaciones al Gobierno por el posible involucramiento argentino en la guerra en Medio Oriente

DeportesPortada

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Política EconomiaPortada

Diputados: piden explicaciones al Gobierno por el aumento en la tasa de suicidios

Política EconomiaPortada

Gran La Plata y Mar del Plata con la desocupación más alta de todo el país

Política EconomiaPortada

Entre multas y cancelaciones, Flybondi abre programa de retiros voluntarios

InternacionalesPortada

El petróleo y el gas se disparan tras ataques a infraestructuras energéticas

PortadaSociedad

Crean un registro para garantizar la atención médica de los monotributistas

La CostaPortada

ACCIDENTE EN RUTA 11: TRES PERSONAS HOSPITALIZADAS

Política EconomiaPortada

El peronismo cargó fuerte contra Milei por $LIBRA: “Cobró $5 millones y estafó a 40.000 personas”; Bullrich los tildó de “hipócritas”

Política EconomiaPortadaSociedad

El Colegio de Médicos advirtió sobre los riesgos sanitarios latentes tras la salida de Argentina de la OMS

Mostrar más