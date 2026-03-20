RECHAZO A LA LIBERACIÓN DE LA VACUNACIÓN ANTIAFTOSA

COMUNICADO
Las Asociaciones Rurales firmantes, adheridas a CARBAP (Zona Sudeste de Buenos Aires) manifiestan su rechazo a la resolución 201/2026 del SENASA que autoriza a los productores ganaderos la libre elección de un veterinario acreditado para realizar la vacunación antiaftosa de sus rodeos.
LAS FUNDACIONES HAN CUMPLIDO CON SU OBJETIVO ORIGINARIO DE CONTROLAR Y ERRADICAR LA AFTOSA A TRAVES DE UNA EXCELENTE COBERTURA VACUNAL, LA QUE HA PERMITIDO LOGRAR EL STATUS SANITARIO ACTUAL DE PAIS LIBRE CON VACUNACIÓN Y EL CONSECUENTE ACCESO A LOS MERCADOS INTERNACIONALES.
ESTA NUEVA NORMA ATENTA CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CAMPAÑAS ESTABLECIDAS POR EL SENASA QUE DEBEN RELIZARSE EN TIEMPO Y EN FORMA. ADEMAS ROMPE CON EL PRINCIPIO DE “SOLIDARIDAD” ENTRE LOS PRODUCTORES GANADEROS, QUE HA POSIBILITADO QUE TODOS LOS TENEDORES DE BOVINOS DE UN PARTIDO VACUNEN AL MISMO COSTO IDEPENDIENTEMENTE DEL TAMAÑO DE SUS RODEOS.
QUEREMOS ADVERTIR QUE A PARTIR DE ESTA RESOLUCIÓN LAS FUNDACIONES O ENTES DE VACUNACIÓN NO PODRÁN REALIZAR SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS ECONOMICO/FINANCIEROS PORQUE NO SABRÁN A CIENCIA CIERTA CUÁNTOS BOVINOS SERÁN VACUNADOS POR EL ENTE Y CUÁNTOS POR LOS VETERINARIOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA. TAMPOCO TENDRÁN EL CONTROL DE LA CADENA DE FRÍO, CONDICIÓN FUNDAMENTAL PARA LA EFICACIA DE LAS VACUNAS. NI TENDRÁN EL CONTROL SOBRE LAS
PROGRAMACIONES Y MUCHO MENOS SOBRE LAS VACUNACIONES NI EL AVANCE DE LA CAMPAÑA.
CON ESTA DECISIÓN EMPUJAN A LOS PRODUCTORES A TENER QUE ABANDONAR Y DESARMAR EL SISTEMA SANITARIO QUE CONTROLÓ Y ERRADICÓ LA FIEBRE AFTOSA DEL PAIS.
CONSIDERAMOS QUE ES UN ERROR DESTRUIR ESTE ESQUEMA QUE SE HIZO CARGO DEL PROBLEMA DE LA FIEBRE AFTOSA, DEVOLVIENDO LA TRANQUILIDAD LUEGO DE LA AVENTURA POLITICA DE DEJAR DE VACUNAR EN 1999, MEDIDA QUE PROVOCARA UN CAOS SANITARIO EN TODO EL PAÍS Y CUANTIOSAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS.
LA PREGUNTA QUE NOS HACEMOS ES… ¿QUIÉN SE HARA CARGO EN ADELANTE DE GARANTIZAR LA VACUNACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS BOVINOS? POR LO EXPUESTO, LAS SOCIEDADES RURALES FIRMANTES, QUEREMOS DESLINDAR RESPONSABILIDADES ANTE CUALQUIER FRACASO SANITARIO, DEJANDO EN CLARO LA GRAVEDAD DE ESTA MEDIDA TOMADA DE MANERA UNILATERAL E INCONSULTA.
Sociedad Rural de Ayacucho
Sociedad Rural de Mar Chiquita
Sociedad Rural de General Guido
Asociación Rural de General Madariaga
Sociedad Rural de Lobería
Sociedad Rural de Mar del Plata
Asociación de Productores de Benito Juárez
Sociedad Rural de Balcarce
Sociedad Rural de General Alvarado
Sociedad Rural de Tandil
Asoc. Productores de Gonzales Chaves
Asociación Rural de Maipú
Sociedad Rural de Necochea
Sociedad Rural de General Lavalle
Sociedad Rural de San Cayetan