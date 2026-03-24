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Pulti: “Conmemorar es recordar en conjunto para rescatarnos de las mismas trampas”

El concejal de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro se refirió a los 50 años del último golpe de Estado.

El concejal Gustavo Pulti aseguró que “conmemorar es recordar en conjunto para rescatarnos de las mismas trampas”, al hacer alusión a los 50 años del último golpe de Estado.

El edil escribió en X que “conmemorar es hacer memoria con otros, recordar en conjunto”. Y apuntó: “Se conmemora para valorar; para identificar motivos, consecuencias, responsables y similitudes. Se conmemora para construir sentido”.

Pulti consideró que “la irrupción de la dictadura cívico-militar fue un acontecimiento político brutal, ilegítimo y genocida, llevado a cabo para implantar un modelo económico antinacional y aplastar toda disidencia”.

“Junto al asesinato y la persecución ejecutados desde el propio Estado, se impuso el desprecio por la industria nacional, por la vida universitaria, por la cultura y los artistas, por el pensamiento y por los derechos personales y sociales de los argentinos”, agregó.

“Al lado de Videla, Martínez de Hoz culpabilizaba a los argentinos por ‘ineficientes’ y cerraba sus empresas, dejando a los argentinos sin trabajo. Multiplicó la deuda externa a cambio de nada que no fuera asegurar los negocios espurios de la especulación”, recordó.

Así, los integrantes de ese gobierno de facto “resignaron primero la soberanía del pueblo y después la de toda nuestra nación”.

“Memoria, Verdad y Justicia para todas y todos los argentinos, para honrar la historia de nuestro pueblo y proyectar el futuro”, indicó.

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