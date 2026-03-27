Otra tragedia en las rutas: murió un ciclista atropellado en la Ruta 8

La muerte de Alfredo Sinelli, reconocido ciclista amateur de Pergamino, generó este viernes una profunda conmoción en la comunidad luego de que fuera atropellado por un camión mientras circulaba en bicicleta de manera recreativa por la autopista de la ruta nacional 8, a la altura de la localidad de Urquiza.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 16:20 en el kilómetro 205 de la autopista, cuando por causas que son materia de investigación un utilitario tipo camión Iveco Daily, impactó contra la bicicleta todo terreno que conducía la víctima, de 75 años.