Obeid: “El terrorismo de Estado no admite relativizaciones ni zonas grises”

El concejal de Unión por la Patria dijo que no se puede “negar o banalizar el horror”.

El concejal Pablo Obeid aseguró este martes, al cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura, que “el terrorismo de estado no admite relativizaciones ni zonas grises”.

En un posteo en X, el edil afirmó que “la memoria no es una opción sino una obligación democrática”, y sostuvo que “negar o banalizar ese horror no es una opinión más: es una forma de violencia que busca erosionar los consensos básicos sobre los que se sostiene nuestra convivencia”.

En ese marco, “Memoria, Verdad y Justicia no son consignas del pasado, sino pilares del presente y del futuro”, indicó. Y acotó que “una sociedad que olvida sus tragedias está condenada a repetirlas”.