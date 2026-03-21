MÁS DE 40.000 USUARIOS SIN LUZ EN EL AMBA POR EL FUERTE TEMPORAL

Las lluvias y ráfagas de viento provocaron cortes masivos en el suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las zonas más afectadas se concentran en el sur y oeste del conurbano, mientras rige una alerta meteorológica.

Más de 40.000 usuarios permanecían sin suministro eléctrico este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como consecuencia del fuerte temporal que se desarrolla desde la madrugada y que se intensificó durante la mañana.

Las interrupciones del servicio se producen en un contexto de inestabilidad climática generalizada, con lluvias persistentes y ráfagas de viento que afectan la infraestructura eléctrica.

Alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por vientos en la provincia de Buenos Aires, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Según el organismo, estas condiciones pueden provocar caída de ramas, voladura de objetos y dificultades en la circulación, además de impactar directamente en el tendido eléctrico.

De acuerdo con los reportes de las distribuidoras informados al Ente Nacional Regulador de la Electricidad, más de 40.000 hogares seguían sin luz durante la tarde.

La empresa Edesur concentra la mayor cantidad de usuarios afectados, con más de 26.000 interrupciones, mientras que Edenor registra más de 13.000 clientes sin servicio.

En el área de concesión de Edesur, los cortes más significativos se ubican en el sur del conurbano bonaerense. El caso más crítico se da en Cañuelas, donde se contabilizan más de 9.000 usuarios sin suministro en la zona urbana, además de miles de afectados en localidades cercanas como Máximo Paz, Udaondo y Santa Rosa.

También se registran interrupciones importantes en distritos como Lanús, Avellaneda, Ezeiza -especialmente en Tristán Suárez y Barrio La Unión-, Esteban Echeverría y Berazategui.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, se reportan cortes de menor escala en barrios como Constitución, Flores, Parque Patricios, Recoleta, San Cristóbal y Villa Devoto.

Los afectados en Zona Norte

Por su parte, en la zona de cobertura de Edenor, el impacto se concentra principalmente en el oeste del conurbano. Moreno es uno de los partidos más afectados, con numerosos usuarios sin luz en localidades como La Reja y Trujui. También se reportan interrupciones en Marcos Paz, Malvinas Argentinas, General Rodríguez y General Las Heras, además de sectores del delta de San Fernando.

En cuanto a problemas en redes de baja tensión, se registran usuarios afectados en distintos puntos del AMBA, incluyendo barrios porteños como Villa Ortúzar y localidades del conurbano como Ciudad Evita, González Catán, Virrey del Pino, José C. Paz y Villa Ballester.

Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas, mientras las empresas trabajan en la normalización del servicio. El panorama, sin embargo, se mantiene inestable y no se descartan nuevas complicaciones si persisten las lluvias y el viento.