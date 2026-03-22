Mar del Plata: La ocupación ronda el 42% en el primer fin de semana largo después del verano

En Mar del Plata había expectativas moderadas por la proximidad con Semana Santa, para cuando las reservas ya llegan al 38%. Aseguran que el público “se distribuyó”. A su vez, el mal tiempo condicionó las escapadas de último momento. Igualmente, el tránsito fue “intenso” en las rutas hacia la costa y miles de visitantes pasean por la ciudad.

El primer fin de semana largo posterior a la temporada de verano en Mar del Plata se desarrolla con un nivel de actividad “moderado”, condiciones climáticas adversas y un movimiento “tranquilo”, según coincidieron distintos operadores turísticos. La ciudad registra una ocupación promedio del 42%.

La combinación de dos fines de semana largos consecutivos -el actual, impulsado por el feriado del 24 de marzo por el Día de la Memoria y el día no laborable del lunes 23, y el de Semana Santa- lo que terminó haciendo fue “distribuir” el flujo turístico.

En ese sentido, según indicaron referentes del sector hotelero, en lugar de concentrarse la demanda, muchos viajeros optaron por repartir sus días de descanso, lo que impactó directamente en el nivel de reservas.

A este escenario se sumó un factor que siempre es determinante en Mar del Plata: el clima. El fin de semana comenzó con intensas lluvias, zonas anegadas en distintos puntos de la ciudad y fuertes vientos, en sintonía con lo que venía marcando el pronóstico tanto para este sábado como también para el lunes, lo que desalentó a muchos de los que evaluaban viajar a último momento.

“Si de cuatro días, para dos se pronostica mal tiempo, eso tira para atrás a mucha gente”, señaló un referente del sector inmobiliario. Sin embargo, la sucesión de días de lluvia es casi una constante de la época en la ciudad.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) local ya anticipaban un fin de semana con un panorama moderado. Su presidente, Hernán Szkrohal, indicó a LA CAPITAL que la ocupación, de acuerdo con la medición realizada en los hoteles asociados, “llega al 42%” y explicó además que “la cercanía con Semana Santa y el pronóstico de lluvias hicieron que fuera un fin de semana más tranquilo”.

El representante de la AEHG también remarcó que, en simultáneo, las reservas para Semana Santa se ubican actualmente en torno al 38%, aunque esperan que sigan creciendo en los próximos días.

“Cuando caen dos fines de semana largos tan cercanos, la gente se distribuye entre uno y otro”, comentó y aseguró que ahora “todos los cañones apuntan a Semana Santa”.

En términos generales, las estadías para este fin de semana son de entre dos y tres noches, lo que también limita el impacto económico en comparación con otros momentos del año.

A su vez, la ocupación es dispar: algunos establecimientos registran mejores niveles, por encima del 45%, mientras que muchos otros están hoy por debajo del promedio.

Cabe señalar que en esta época del año, el público que recibe Mar del Plata puede dividirse en dos grandes segmentos bien definidos: por un lado, predominan visitantes provenientes del Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por otro, se suma un flujo constante de escapadas desde localidades cercanas como Tandil, Necochea, Olavarría, Azul, Dolores y Miramar, entra otras.

En ambos casos, el contexto económico, sumado al clima y la cercanía de otro fin de semana largo de cuatro días, influyó en la decisión de viaje.

En tanto, en el sector extrahotelero, el panorama es similar. Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata indicaron a LA CAPITAL que el movimiento turístico este fin de semana es similar al del año pasado, sin grandes variaciones.

Además, señalaron una particularidad: la oferta de alquileres temporarios es más reducida en esta época, sobre todo porque muchas propiedades del segmento ya fueron destinadas a estudiantes.

De todos modos, pese a las condiciones meteorológicas, la ciudad registra movimiento y los arribos crecieron desde el viernes.

Por cierto, la mayoría de los turistas que elige Mar del Plata tiene en claro que muy probablemente en este momento del año no encontrarán temperaturas tan elevadas como en los meses anteriores, pero sí muchos esperan que el clima acompañe para poder disfrutar al aire libre y, con suerte, ir a la playa o al menos pasear por la costa.

Cuando el clima es adverso, las alternativas pasan por espacios cerrados como centros comerciales, propuestas gastronómicas y actividades recreativas bajo techo, como bien pudo verse durante este sábado.

De cara a lo que queda de marzo y el principio de abril, todas las miradas están puestas en ese próximo fin de semana largo, considerado uno de los más importantes del calendario turístico fuera de la temporada de verano, en función de los registros de otros años. Además, en esta oportunidad tendrá dos feriados nacionales: el jueves 2 de abril, por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y el día 3, que será Viernes Santo.

El año pasado, en Semana Santa la ocupación -tanto en hoteles como en departamentos temporarios- se ubicó entre el 50% y el 60%, según referentes de ambos sectores. Pero en 2024 se registró el arribo de más de 210.000 turistas y la ocupación promedio fue del 85%.

Para este año, la expectativa es que el clima acompañe y que se produzca un repunte en la llegada de visitantes. Las reservas se acercan al 40% y esperan que sigan creciendo.